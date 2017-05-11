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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия. Ограничение будет действовать ежедневно в ночное время - с 22 до 6 часов - на участке от пересечения с Авророй до дома № 13 по Заводскому шоссе. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные 

11 мая 2017, 11:24
С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим

С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим

В связи с этим при наступлении 4-го и 5-го классов пожарной опасности вводятся ограничения на въезд автотранспорта и пребывание граждан в лесах, а также на проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков. Также запрещено применение пиротехнических изделий 

11 мая 2017, 11:21
Ищите объезд: какие дороги будут ремонтировать в Самаре в 2017 году

Ищите объезд: какие дороги будут ремонтировать в Самаре в 2017 году

В Самаре начались масштабные ремонтные работы на дорогах. Планируется, что к концу года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%. По итогам тендеров торгов выбраны подрядчики с которыми заключены муниципальные контракты - ООО «Амонд», ООО «Стройсервис», ООО «Самаратрансстрой». 

Всего в 2017 году 

11 мая 2017, 09:57
В блогах: Три причины, почему Сызрань оставляет негативное впечатление у гостя

В блогах: Три причины, почему Сызрань оставляет негативное впечатление у гостя

Самарский блогер Жанна Скокова назвала три причины, почему Сызрань может оставлять негативное впечатление у гостей. "Первая причина, из-за которой я всем сердцем ненавижу Сызрань, - здесь машины носятся на бешеной скорости, страшно переходить дорогу. В городе постоянно преследует чувство, что 

11 мая 2017, 09:40
На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии.  Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.

По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент 

11 апреля 2017, 11:36
В Самаре отключат горячую воду

В Самаре отключат горячую воду

С 10 апреля в Самаре начнутся температурные испытания. Их проведут на теплосетях от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной, сообщает Предприятие тепловых сетей.Потребителям временно отключат горячую воду:
7 апреля 2017, 09:53
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина

В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 ноября, в одном из самарских ночных клубов на Волжском проспекте случился конфликт между двумя посетителями. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 4:15 утра.

Приехав по указанному адресу, полицейские выяснили, что в клубе 

20 ноября 2016, 03:07
В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября

В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября

С понедельника, 26 сентября, в трех районах Самары - Кировском, Промышленном и Советском - отключат горячую воду, сообщила пресс-служба компании «Предприятие тепловых сетей».
 

Это необходимо для подключения нового оборудования для автоматизированного учета тепловой энергии. Его установили на первой тепломагистрали Самарской 

23 сентября 2016, 01:26
В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.

Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее 

26 июля 2016, 05:26
В Самаре 4 и 5 июня будет временно ограничено движение транспорта

В Самаре 4 и 5 июня будет временно ограничено движение транспорта

В городской администрации предоставили новые временные схемы движения общественного транспорта - без заезда на Волжский проспект, который перекроют в выходные 4 и 5 июня в связи с проведением «ВолгаФеста».

Автобусы и маршрутные такси №61, 61д, 247 и 261 будут 
2 июня 2016, 04:52
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