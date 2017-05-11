Очередные дорожные работы усложнят жизнь самарских автолюбителей. 12 мая в Самаре на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» вскроют дорожное полотно. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступят к ремонту тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. В связи с проведением работ движение на участке будет временно ограничено. 19 мая ремонт должен быть завершен, и на участке планируют пустить движение без ограничений.
|
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе
|
11 мая 2017, 11:24
|
С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим
|
11 мая 2017, 11:21
|
Ищите объезд: какие дороги будут ремонтировать в Самаре в 2017 году
В Самаре начались масштабные ремонтные работы на дорогах. Планируется, что к концу года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%. По итогам тендеров торгов выбраны подрядчики с которыми заключены муниципальные контракты - ООО «Амонд», ООО «Стройсервис», ООО «Самаратрансстрой».
Всего в 2017 году …
|
11 мая 2017, 09:57
|
В блогах: Три причины, почему Сызрань оставляет негативное впечатление у гостя
|
11 мая 2017, 09:40
|
На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице
В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта …
|
7 мая 2017, 12:00
|
В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу
В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.
По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент …
|
11 апреля 2017, 11:36
|
В Самаре отключат горячую воду
|
7 апреля 2017, 09:53
|
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»
Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
|
14 января 2017, 05:05
|
В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина
|
20 ноября 2016, 03:07
|
В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября
С понедельника, 26 сентября, в трех районах Самары - Кировском, Промышленном и Советском - отключат горячую воду, сообщила пресс-служба компании «Предприятие тепловых сетей».
Это необходимо для подключения нового оборудования для автоматизированного учета тепловой энергии. Его установили на первой тепломагистрали Самарской …
|
23 сентября 2016, 01:26
|
В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте
Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.
Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее …
|
26 июля 2016, 05:26
|
В Самаре 4 и 5 июня будет временно ограничено движение транспорта
|
2 июня 2016, 04:52