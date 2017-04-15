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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в 
15 апреля 2017, 05:36
Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через  Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
14 апреля 2017, 10:03
В Сызрани освятили куличи перед отправкой в магазины

В Сызрани освятили куличи перед отправкой в магазины

В преддверии Пасхи, которую православные будут отмечать в ближайшее воскресенье, на сызранский хлебозавод пригласили священника, чтобы провести обряд освящения пасхальной продукции. Об этом пишет «КТВ Луч».

Были освящены производственные линии, хлебопечи, формы для выпечки и сами пасхальные куличи, 
13 апреля 2017, 11:10
Тольяттинцы ополчились на рептилий

Тольяттинцы ополчились на рептилий

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и 
13 апреля 2017, 06:24
В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

Сразу несколько травяных пожаров произошло сегодня в Сызрани. Примерно в 13 часов у санатория «Отдых» горала трава на площади около 50 квадратных метров, сообщает портал «Маленькая Сызрань». Затем в пойме реки Кубра горел камыш  на площади в несколько сотен квадратных метров. 

11 апреля 2017, 08:02
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В воскресенье, 9 апреля, на Волге под Тольятти оторвало от берега льдину, на которой находились четверо рыбаков. Инцидент произошел в Ставропольском районе, на участке реки между селами Хрящевка и Висла. Льдину площадью четыре квадратных метра сносило к правому берегу Волги. 
10 апреля 2017, 09:35
Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине

ТЕРРА уже рассказывала 4 апреля про удивительую автоледи из Сызрани, которая необычным способом решила проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
9 апреля 2017, 02:54
В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В четверг, 6 апреля, в Шигонском районе около порта «Волжский Утес» в воде нашли труп. Поиски в Волге проводили сызранские спасатели по заявлению полиции.

О человеке, провалившемся под лед, сообщил сторож, который услышал крики о помощи. Он увидел, что на реке 

7 апреля 2017, 11:37
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