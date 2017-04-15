Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.
В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без присмотра 2-летний малыш и грудной ребенок.
Сотрудники аварийно-спасательной службы и пожарные вызволили жительницу в течение 30 минут. Как она затем рассказала спасателям, дверь балкона запер старший сын: он нечаянно толкнул дверь.
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В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада
Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в …
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15 апреля 2017, 05:36
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Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел
В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
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14 апреля 2017, 10:03
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В Сызрани освятили куличи перед отправкой в магазины
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Были освящены производственные линии, хлебопечи, формы для выпечки и сами пасхальные куличи, …
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Тольяттинцы ополчились на рептилий
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11 апреля 2017, 08:02
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10 апреля 2017, 09:35
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Девушку из Сызрани стали «прессовать» в соцсетях за рисование грязью на машине
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9 апреля 2017, 02:54
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В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп
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7 апреля 2017, 11:37