12
23
02
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d888    888888  8888888             .d8888b.             888    
 d88P"       "88b    888              d88P  Y88b            888    
 888          888    888              888    888            888    
 888888       888    888     .d88b.   888          8888b.   888888 
 888          888    888    d8P  Y8b  888             "88b  888    
 888          888    888    88888888  888    888  .d888888  888    
 888          88P    888    Y8b.      Y88b  d88P  888  888  Y88b.  
 888          888  8888888   "Y8888    "Y8888P"   "Y888888   "Y888 
            .d88P                                                  
          .d88P"                                                   
         888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько 
8 января 2017, 12:28
В Татарстане попал в аварию самарский водитель на

В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото

В Буинском районе водитель из Самары съехал в кювет, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение об аварии на 134-м километре автотрассы Казань – Ульяновск поступило вчера, 6 января, на единый номер вызова экстренных служб около 12 часов дня. 
7 января 2017, 04:36
Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».

ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» 
7 января 2017, 03:52
Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»

Сызранец 4 месяца воровал в магазине исключительно «Аленку» и «Gillette»

В Сызрани местный суд рассмотрел необычное уголовное дело в отношении местного жителя, который в течение 4-х месяцев с упорной настойчивостью воровал в магазине только шоколад и бритвенные кассеты «Gillette».
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, свою первую кражу мужчина совершил 
5 января 2017, 04:15
Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
 
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда 
5 января 2017, 03:31
В Сызрани самарскую семью с 3-летним ребенком выставили из автобуса

В Сызрани самарскую семью с 3-летним ребенком выставили из автобуса

Молодая семья из Самары, оказавшаяся проездом в Сызрани, возмущена действиями сотрудников местного автовокзала.
 
Как пишет КТВ-ЛУЧ, инцидент случился утром 2 января. Семью с 3-годовалым ребёнком, купившую билеты до Репьевки, настойчиво попросили покинуть отъезжающий автобус. По словам контролеров, на автовокзале 
4 января 2017, 05:27
Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации

Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации

Вчера, 31 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием пешехода, после которого мужчину увезли в реанимацию Центральной горбольницы.
 
Как пишет «КТВ-Луч», около 14:00, в районе одного из домов по улице Фрунзе, грузовик «ГАЗ» совершил наезд на человека.
 
1 января 2017, 01:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна