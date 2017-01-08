Вчера, 7 января, в Сызрани 3 человека пострадали в ВАЗ-2110, врезавшемся в дерево, передает ktv-ray.ru.
ДТП произошло около 16:00 на улице Хвалынской, в районе дома № 41. По предварительным сведениям, на дороге "десятку" занесло, водитель потерял управление, машину вынесло на обочину и она врезалась в дерево.
На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД и пожарной службы.
В результате столкновения пострадали три человека – водитель и две пассажирки. Пострадавшие были доставлены в сызранскую Центральную городскую больницу.
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