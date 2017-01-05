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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
 
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда 
5 января 2017, 03:31
В Сызрани самарскую семью с 3-летним ребенком выставили из автобуса

В Сызрани самарскую семью с 3-летним ребенком выставили из автобуса

Молодая семья из Самары, оказавшаяся проездом в Сызрани, возмущена действиями сотрудников местного автовокзала.
 
Как пишет КТВ-ЛУЧ, инцидент случился утром 2 января. Семью с 3-годовалым ребёнком, купившую билеты до Репьевки, настойчиво попросили покинуть отъезжающий автобус. По словам контролеров, на автовокзале 
4 января 2017, 05:27
Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации

Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый Год в реанимации

Вчера, 31 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием пешехода, после которого мужчину увезли в реанимацию Центральной горбольницы.
 
Как пишет «КТВ-Луч», около 14:00, в районе одного из домов по улице Фрунзе, грузовик «ГАЗ» совершил наезд на человека.
 
1 января 2017, 01:40
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

В Шигонском районе овец и баранов воровал не волк

Прошедшим летом из загона для скота одной из частных животноводческих ферм Шигонского района Самарской области стали пропадать овцы и бараны.
 
Хозяин обратился за помощью к сотрудникам в полицию. По версии заявителя, к кражам могли быть причастны волки, которые водятся 
25 сентября 2016, 07:24
Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки

Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки

Социальная сеть приняла данное решение после того, как одна американка пожаловалась на неправомерное использование ее поста в микроблоге - шутка, придуманная женщиной, разлетелась по интернету без ее согласия. Теперь перед репостом записи в свой аккаунт нужно обязательно спрашивать согласия автора.
10 августа 2015, 02:16
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