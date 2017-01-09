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В Волжском районе в ДТП погибли две женщины
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9 января 2017, 06:33
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На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП
Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
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9 января 2017, 12:35
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Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой
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8 января 2017, 02:57
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В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой
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8 января 2017, 02:29
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Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей
Там, в рамках подготовки к мундиалю, сооружается новый канализационный коллектор протяженностью в 4 с половиной километра. Стоимость этого объекта 1 миллиард 700 миллионов рублей. Строительство новой ветки коллектора ведется на глубине 12 метров закрытым способом. Это сооружение призвано дополнить существующий …
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1 декабря 2016, 04:51
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Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет
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25 ноября 2016, 03:38
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Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото
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31 октября 2016, 10:38
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Автобус «Пенза-Тольятти» в Ульяновской области столкнулся с грузовиком
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9 сентября 2016, 04:26
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В Самарской области водитель «КамАЗа» уснул за рулем и ушел в кювет
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9 сентября 2016, 12:59
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В Тольятти рабочего на стройке насмерть раздавило плитой
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4 декабря 2014, 02:27
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Стройка века - "Москва-сити" - может завершиться к 2018 году
Основные строительные работы в московском международном деловом центре «Москва-сити» могут быть завершены на рубеже 2017-2018 гг. – таков прогноз руководителя мастерской №6 «Моспроекта-2» Геннадия Сироты, сообщают "Ведомости". По первоначальным планам, это должно было случиться в 2007 г.
В основном, говорит Сирота, …
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18 марта 2014, 10:42
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В Самарской области начнется строительство жилья эконом-класса
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24 декабря 2013, 02:08