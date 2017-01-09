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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

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Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

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«Возвращались 
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В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

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ДТП произошло около 16:00 на улице Хвалынской, в районе дома № 41. По предварительным сведениям, на дороге "десятку" занесло, водитель потерял управление, машину вынесло на 

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Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Там, в рамках подготовки к мундиалю, сооружается новый канализационный коллектор протяженностью в 4 с половиной километра. Стоимость этого объекта 1 миллиард 700 миллионов рублей. Строительство новой ветки коллектора ведется на глубине 12 метров закрытым способом. Это сооружение призвано дополнить существующий 

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Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На дороге, ведущей из поселка Угловой в Красный Яр, столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-21093» и грузовик «КамАЗ». Телесные повреждения получил 4-летний мальчик, которых ехал на заднем 

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Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Сегодня, 31 октября, под Самарой на 5-м километре Южно-обводной дороги, около ОАО «Коттедж», произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в припаркованную на обочине маршрутку ГАЗЕЛЬ въехал КАМАЗ.

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31 октября 2016, 10:38
Автобус «Пенза-Тольятти» в Ульяновской области столкнулся с грузовиком

Автобус «Пенза-Тольятти» в Ульяновской области столкнулся с грузовиком

Крупное ДТП произошло вчера на федеральной трассе в районе поселка Фабричные Выселки в Ульяновской области. Там столкнулись КамАЗ и автобус с 25 пассажирами.
Информацию об аварии распространили региональные СМИ со ссылкой на МЧС. Как отмечается, на место были вызваны пожарные.

9 сентября 2016, 04:26
В Самарской области водитель «КамАЗа» уснул за рулем и ушел в кювет

В Самарской области водитель «КамАЗа» уснул за рулем и ушел в кювет

Ночью 8 сентября в Шенталинском районе Самарской области ушел в кювет автомобиль «КамАЗ». Водитель уснул за рулем, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло на дороге в село Исаклы. Грузовиком управлял 48-летний мужчина. Когда во время движения он 

9 сентября 2016, 12:59
В Тольятти рабочего на стройке насмерть раздавило плитой

В Тольятти рабочего на стройке насмерть раздавило плитой

Вчера, 3 декабря, в Автограде произошло ЧП. На строительной площадке по адресу: ул. Победы, 29, на рабочего упала плита. 55-летний мужчина скончался в машине «скорой».
Следственные органы проводят проверку инцидента, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает «Радио Август» 

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Стройка века -

Стройка века - "Москва-сити" - может завершиться к 2018 году

Основные строительные работы в московском международном деловом центре «Москва-сити» могут быть завершены на рубеже 2017-2018 гг. – таков прогноз руководителя мастерской №6 «Моспроекта-2» Геннадия Сироты, сообщают "Ведомости". По первоначальным планам, это должно было случиться в 2007 г.

В основном, говорит Сирота, 

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В Самарской области начнется строительство жилья эконом-класса

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24 декабря 2013, 02:08
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