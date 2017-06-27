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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
 
- Увидели с 
10 июня 2017, 04:37
66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания

66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания

Самарский Роспотребнадзор напомнил жителям региона правила поведения на воде. По данным ГИМС, в 2016 году в губернии произошло 70 несчастных случаев на водоёмах. 66 из них закончились для купавшихся летальным исходом. 99% инцидентов произошло на диких пляжах. В 2017 году в 

6 июня 2017, 06:29
Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Накануне на одном из крупных оптовых рынков Самары, на улице Мальцева, случился пожар. Там горел ангар с бытовой химией. Пламя охватило 200 квадратных метров.
Из-за угрозы отравления людей продуктами горения, вызову сразу был присвоен повышенный номер сложности. К месту ЧП 

4 мая 2017, 12:02
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

В Самаре на стройплощадке на 23 километре Московского шоссе упал строительный кран. Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

По словам автора сообщения, инцидент произошел на территории микрорайона «Новая Самара». По предварительной информации, пострадавших нет.
25 апреля 2017, 02:09
Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

О происшествии на самарской остановке «Постников овраг» в соцсетях сообщил очевидец. На человека рухнул навес. Инцидент произошел в среду, 29 марта. Автор сообщения опубликовал фото с места происшествия.  

«Пострадала молодая девушка 18 лет. С травмами головы и ноги 
29 марта 2017, 05:26
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Там, в рамках подготовки к мундиалю, сооружается новый канализационный коллектор протяженностью в 4 с половиной километра. Стоимость этого объекта 1 миллиард 700 миллионов рублей. Строительство новой ветки коллектора ведется на глубине 12 метров закрытым способом. Это сооружение призвано дополнить существующий 

1 декабря 2016, 04:51
Сызранец упал лицом на железную арматуру и не смог освободиться

Сызранец упал лицом на железную арматуру и не смог освободиться

11 ноября в Сызрани мужчина очень неудачно упал на ограждение палисадника, так что ему потребовалась помощь врачей и спасателей.

Как передает портал «Маленькая Сызрань», около 21 часа возле одного из домов по улице Комарова 42-летний сызранец не удержал 
13 ноября 2016, 10:56
В Самаре дедушка на иномарке влетел в парадный вход ТЦ «Мико», есть пострадавший

В Самаре дедушка на иномарке влетел в парадный вход ТЦ «Мико», есть пострадавший

Инцидент случился сегодня, 22 октября, на улице Клинической, передает в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте». В результате аварии "Лифан" спикировал прямо в парадный вход торгового центра "Мико". По словам очевидцев, за рулём китайской иномарки «находился дед, он 
22 октября 2016, 06:21
Под Самарой Mazda врезалась в ограждение и перевернулась

Под Самарой Mazda врезалась в ограждение и перевернулась

В среду, 13 сентября, под Самарой произошло ДТП: Mazda врезалась в ограждение и перевернулась, есть пострадавший, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Авария случилась на территории Волжского района. Автомобилем управлял 26-летний мужчина. Он ехал в направлении Самары со стороны Чапаевска. 

14 сентября 2016, 02:15
В Тольятти рабочего на стройке насмерть раздавило плитой

В Тольятти рабочего на стройке насмерть раздавило плитой

Вчера, 3 декабря, в Автограде произошло ЧП. На строительной площадке по адресу: ул. Победы, 29, на рабочего упала плита. 55-летний мужчина скончался в машине «скорой».
Следственные органы проводят проверку инцидента, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает «Радио Август» 

4 декабря 2014, 02:27
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