Во вторник, 27 июня, на одной из самарских строек произошло ЧП. На грузовик «КамАЗ» упала люлька, с помощью которой поднимали цемент. В этот момент водитель как раз начал забираться в кабину. По словам строителей, повезло, что он не успел сесть на водительское сиденье. Мужчине вызвали скорую помощь. У него повреждена рука и нога. Общий вес упавшей люльки вместе с грузом составлял около двух тонн.
Инцидент произошел на территории строящегося ЖК "Ракета" на улице Луначарского. На месте ЧП сейчас работает съемочная группа ТРК «ТЕРРА». Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» в 18:45.
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