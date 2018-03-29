Вечером 28 марта в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Усолье Шигонского района на улице Киселева горел частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
На тушение выезжали 8 пожарных на двух машинах. Ликвидация возгорания заняла 32 минуты. О пострадавших в результате ЧП информации нет.
Причины происшествия, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
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