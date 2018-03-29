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Материалы по теме:

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.

Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель 

28 марта 2018, 06:12
Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

ЧП произошло рано утром 28 марта в Чапаевске. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице в Чапаевске рухнул балкон. Судя по всему, конструкция не выдержала веса снега. Балкон упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже.

В результате происшествия никто не 

28 марта 2018, 05:11
Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре 28 марта очевидцы сообщают о перекрытии дублера улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Советской Армии. На место прибыли полицейские и пожарные машины. Образовалась пробка и на Ново-Садовой. Стоят трамваи и автотранспорт. В соцсетях появились предположения о «разминировании» и 
28 марта 2018, 12:57
Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани

Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани

27 марта в Сызрани произошло ЧП. Около 11:00 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на путях в районе улицы Магистральной в одной из цистерн обнаружена утечка метанола.

На место были вызваны специалисты аварийно-спасательной службы города. Они оцепили 
28 марта 2018, 11:04
Во время регаты в Южном океане пропал яхтсмен

Во время регаты в Южном океане пропал яхтсмен

ЧП произошло во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Джон Фишер, член экипажа яхты Sun Hung Kai Scallywag, упал за борт судна в Южном океане. Все случилось примерно в 1400 морских милях от мыса Горн.

«Учитывая холодную температуру воды, 
27 марта 2018, 07:41
Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Новые сюрпризы погода может преподнести уже сегодня, 27 марта. С 19 часов ожидается ухудшение погодных условий – местами сильный снегопад и дождь, слабая метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Такая погода 

27 марта 2018, 02:25
Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

В Самарской области на железной дороге произошло ЧП с участием детей. Двух школьников 11 и 12 лет ударило током. По данным транспортной полиции, инцидент произошел в понедельник, 26 марта в 15:20 на станции «Сызрань – город». Подростки забрались на грузовой 
27 марта 2018, 01:06
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.

«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! 

21 марта 2018, 12:37
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