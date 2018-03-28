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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.

После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а 

25 марта 2018, 08:29
Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.

«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий 

14 марта 2018, 11:15
Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что 
6 марта 2018, 08:01
Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска

Рыбака с инсультом эвакуировали со льда Волги в районе Вилоновского спуска

Вчера, 3 марта, утром к военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области обратился взволнованный мужчина и сообщил, что на самарской набережной напротив Вилоновского спуска на льду Волги стало плохо пожилому рыбаку, информирует пресс-служба ведомства.

Старший сержант Максим Лазарев и сержант Игорь Каблов 

4 марта 2018, 04:17
Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Полицейские из Новокуйбышевска раскрыли крупную кражу, совершенную на строительной базе на улице Вокзальной. Злоумышленник проник в ангар, и унес оттуда большое количество инструментов. Его добычей стали пять шлифовальных машин, кондиционер, три сварочных аппарата, воздушный компрессор, монитор, дрель, две полировочных машины, 

22 февраля 2018, 04:09
В Самарской области участковый полицейский и народные дружинники спасли замерзающего человека

В Самарской области участковый полицейский и народные дружинники спасли замерзающего человека

Похвистневские полицейские спасли жизнь замерзающего человека. Участковый уполномоченный капитан Евгений Лукутин патрулировал город вместе с дружинниками. На одной из улиц они заметили странного человека. Несмотря на мороз, на нем была только легкая одежда и домашние шлепанцы. Шатающейся походкой мужчина брел 

6 февраля 2018, 01:44
В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

Неприятный случай произошел на днях с жительницей итальянского города Турин. У 40-летней женщины упал мобильный телефон. Она попыталась его достать, однако рука итальянки оказалась зажата в диване. Родственники пробовали ей помочь, но все попытки доставляли «пленнице» дополнительные страдания.

В 
24 января 2018, 09:18
В Тольятти поблагодарили мужчин, спасших подростка, провалившегося под лед

В Тольятти поблагодарили мужчин, спасших подростка, провалившегося под лед

15 января в администрации Тольятти поблагодарили начальника линейного отдела полиции на транспорте по Тольятти Айдына Камбарова и Дмитрия Ершова. Напомним, 1 января эти мужчины спасли подростка, провалившегося под лед.

В первый день нового года дети пошли кататься на коньках на 
15 января 2018, 04:12
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