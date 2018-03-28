Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.
Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель дома Сергей Колузанов спас соседского мальчика. О ЧП ему сообщила жена, и мужчина сразу отправился домой.
«Уже подъезжая, увидел признаки пожара, все было в дыму, пожарных еще не было, - рассказывает Колузанов. – Увидел женщину, которая бегала в панике возле дома, услышал крик ребенка. В мозг врезалась мысль, еще мгновение и мальчик может погибнуть, задохнуться угарным газом.»
Мужчина, не теряя ни секунды, выбил окно, рядом с которым стоял 5-летний ребенок, и вытащил его на улицу. Там парнишку сразу закутали в теплые вещи, сообщает «Спасение 24».
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