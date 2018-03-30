|
Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре
В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров.
«28 …
|
29 марта 2018, 09:36
|
616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары
|
29 марта 2018, 09:12
|
Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области
В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает …
|
28 марта 2018, 09:52
|
Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области
|
27 марта 2018, 02:25
|
Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
|
23 марта 2018, 12:40
|
В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе
|
24 января 2018, 12:29
|
В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло
|
29 декабря 2017, 02:20
|
В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло
|
28 декабря 2017, 09:58
|
Футурологи рассказали об опасностях, ожидающих в 2018 году Землю
Футурологи поведали об опасностях, которые могут ждать нашу планету в следующем году. Как считают сторонники апокалиптической версии, перед глобальной катастрофой случится разрушительное землетрясение. Больше других пострадают Европа и Индия. Обо всем этом рассказывают зарубежные издания.
|
27 декабря 2017, 04:26
|
ПТС: «Повреждение теплосети на улице Стара-Загора в Самаре устранено»
|
27 декабря 2017, 09:45
|
Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки
|
26 декабря 2017, 04:13
|
Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян
Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
|
26 декабря 2017, 01:04