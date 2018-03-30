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Футурологи поведали об опасностях, которые могут ждать нашу планету в следующем году. Как считают сторонники апокалиптической версии, перед глобальной катастрофой случится разрушительное землетрясение. Больше других пострадают Европа и Индия. Обо всем этом рассказывают зарубежные издания.
Населению Земли угрожает продолжающееся глобальное 

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26 декабря 2017, 01:04
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