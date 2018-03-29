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Материалы по теме:

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».
 
Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
29 марта 2018, 01:14
Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Вечером 28 марта в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Усолье Шигонского района на улице Киселева горел частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

На тушение выезжали 8 пожарных на двух машинах. Ликвидация возгорания заняла 32 минуты. О пострадавших 

29 марта 2018, 08:54
Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре 28 марта очевидцы сообщают о перекрытии дублера улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Советской Армии. На место прибыли полицейские и пожарные машины. Образовалась пробка и на Ново-Садовой. Стоят трамваи и автотранспорт. В соцсетях появились предположения о «разминировании» и 
28 марта 2018, 12:57
Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Новые сюрпризы погода может преподнести уже сегодня, 27 марта. С 19 часов ожидается ухудшение погодных условий – местами сильный снегопад и дождь, слабая метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Такая погода 

27 марта 2018, 02:25
Волгу усмирили

Волгу усмирили

Дождевой паводок в районе Жигулевского гидроузла перешел в завершающую стадию, сообщили на ГЭС. Приток воды снизился по сравнению с максимумом (22 255 м³/с) более чем втрое – до 7072 м3/с. В связи со снижением притока 23 августа на Жигулевской ГЭС 
24 августа 2017, 10:28
Волга показала рекорд и уходит

Волга показала рекорд и уходит

15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.

Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на 
19 июля 2017, 09:31
На самарских пляжах станет больше места

На самарских пляжах станет больше места

Самарские пляжи скоро увеличатся. На Жигулевской ГЭС объявили о снижении объемов сброса воды. Это связано с уменьшением притока к створу гидроузла. Напомним, всю первую половину лета в Самарской области шли дожди. В результате паводок затянулся и продолжается до сих пор. 

18 июля 2017, 09:59
Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 

14 июля 2017, 08:08
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