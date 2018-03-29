В Самарской области готовятся к паводку. По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты на территориях, где выпало больше всего осадков – Волжский, Ставропольский, Сызранский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский районы. В ведомстве создана спецгруппа из 6000 специалистов для оперативного реагирования. В их распоряжении будет более 1100 единиц техники и 73 плавсредств, сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Созданы пункты временного размещения людей. На Жигулевской ГЭС создано аварийно-спасательное подразделение для подготовки к паводку.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в начале марта ГЭС из-за переизбытка воды в хранилищах Волжско-Камского каскада перешла на режим повышенного сброса. Сейчас плотина пропускает до 9 тысяч кубометров воды в секунду. Это почти на 30 процентов выше среднего значения для зимнего периода. Мера необходима для увеличения свободной емкости каскада к началу половодья. В настоящее время запасы воды превышают средние многолетние показатели почти в полтора раза.
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