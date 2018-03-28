7
05
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
        d8888  888       8888888b.             88888888888            888    d8P  
       d88888  888       888   Y88b                888                888   d8P   
      d88P888  888       888    888                888                888  d8P    
     d88P 888  88888b.   888   d88P  888  888      888      88888b.   888d88K     
    d88P  888  888 "88b  8888888P"   888  888      888      888 "88b  8888888b    
   d88P   888  888  888  888         Y88  88P      888      888  888  888  Y88b   
  d8888888888  888  888  888          Y8bd8P       888      888 d88P  888   Y88b  
 d88P     888  888  888  888           Y88P        888      88888P"   888    Y88b 
                                                            888                   
                                                            888                   
                                                            888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани

Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани

27 марта в Сызрани произошло ЧП. Около 11:00 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на путях в районе улицы Магистральной в одной из цистерн обнаружена утечка метанола.

На место были вызваны специалисты аварийно-спасательной службы города. Они оцепили 
28 марта 2018, 11:04
Во время регаты в Южном океане пропал яхтсмен

Во время регаты в Южном океане пропал яхтсмен

ЧП произошло во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Джон Фишер, член экипажа яхты Sun Hung Kai Scallywag, упал за борт судна в Южном океане. Все случилось примерно в 1400 морских милях от мыса Горн.

«Учитывая холодную температуру воды, 
27 марта 2018, 07:41
Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

В Самарской области на железной дороге произошло ЧП с участием детей. Двух школьников 11 и 12 лет ударило током. По данным транспортной полиции, инцидент произошел в понедельник, 26 марта в 15:20 на станции «Сызрань – город». Подростки забрались на грузовой 
27 марта 2018, 01:06
Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани

Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани

Вечером 26 марта в Сызрани произошел инцидент в общественном транспорте. Пассажирский автобус ехал в Юго-Западном районе от верхнего кольца к нижнему. Около дома №12 по проспекту Комарова водитель по неизвестным причинам применил экстренное торможение. В итоге одна из пассажирок не 
27 марта 2018, 10:40
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании  комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Реставрация 
22 февраля 2018, 02:15
Самаре выделят на ремонт дорог местного значения 701 миллион рублей

Самаре выделят на ремонт дорог местного значения 701 миллион рублей

В 2018 году на ремонт дорог местного значения в Самаре выделят 701 миллион рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.

Средства планируется распределить между несколькими районами областной столицы. Больше всего получит Промышленный район – 41,39 миллиона рублей. 36,42 миллиона рублей 
12 февраля 2018, 09:20
На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

В Самарской области ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом дорог. Речь идет о приведении в порядок трассы «Самара-Бугуруслан» и Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

На ремонт первого объекта планируется направить 353,4 миллиона рублей. Протяженность 

7 февраля 2018, 10:22
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани спасатели помогли попасть в квартиру женщине, которую на балконе закрыл ее собственный ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в доме №28 на улице Степана Разина.

Мама малыша вышла на балкон. А ее двухлетний ребенок захлопнул дверь и запер 

11 декабря 2017, 09:48
Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а 

29 ноября 2017, 10:15
В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

В Сызрани 95-летней бабушке помогли «вернуться» с балкона

Инцидент случился вчера, 9 июня, около полуночи в квартире одного из домов по улице Комарова, передает «КТВ-Луч». 95-летняя бабушка выехала на балкон на инвалидной коляске, после чего дверь захлопнулась. С криками о помощи женщина начала стучать в окна и 
10 июня 2017, 02:28
Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Как утверждают очевидцы из паблика «Новости Самары-Самара life» соцсети «ВКонтакте», 28-летний парень по неустановленной пока причине залез на перила балкона одной из девятиэтажек в районе пересечении 22 Партсъезда с Вольской.
 
Приехавшие на место вызова 
10 мая 2017, 10:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх