ЧП произошло рано утром 28 марта в Чапаевске. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице в Чапаевске рухнул балкон. Судя по всему, конструкция не выдержала веса снега. Балкон упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщают местные жители в соцсетях, не так давно в многоэтажке делали капитальный ремонт, однако качество работ, по их словам, оставляло желать лучшего.
«Я успел позвонить в МЧС и сообщить эту ужасную новость. В доме два года назад сделали капитальный ремонт, я лично видел, как замазывали балконы. Все швеллеры, на чем держится балкон, проржавели, надо было принимать срочные меры», - пишет в соцсетях очевидец Александр Борщев.
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