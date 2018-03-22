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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
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В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства

В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства

В Самаре в четверг, 22 марта, автобус врезался в забор департамента городского хозяйства и экологии. Фото с места ДТП на перекрестке улиц 
22 марта 2018, 03:57
Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Вечером 21 марта в Жигулевске произошло ДТП. Примерно в 19:45 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по улице Никитина. Около дома №23 под колесами легковушки оказалась 69-летняя женщина. Она стояла на обочине, дожидаясь пока машина проедет. Женщина получила травмы ноги. 

22 марта 2018, 01:38
В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

На днях в полицию Безенчукского района обратился 18-летний парень, который заявил, что стал жертвой вымогателя. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное с приятелями. Во время посиделки с одним из них у потерпевшего возник конфликт. Угрожая ножом, злоумышленник заявил, что студент 

22 марта 2018, 01:04
Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались 

22 марта 2018, 11:23
В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.

По данному факту возбуждено уголовное 

22 марта 2018, 10:32
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.

В 

22 марта 2018, 08:53
4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

В Самарской области 21 марта в результате ДТП на территории Нефтегорского района пострадали 
21 марта 2018, 03:08
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.

«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 

6 декабря 2017, 12:15
Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке

Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке

Во вторник, 27 июня, на одной из самарских строек произошло ЧП. На грузовик «КамАЗ» упала люлька, с помощью которой поднимали цемент. В этот момент водитель как раз начал забираться в кабину. По словам строителей, повезло, что он не успел сесть 

27 июня 2017, 03:55
Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

О происшествии на самарской остановке «Постников овраг» в соцсетях сообщил очевидец. На человека рухнул навес. Инцидент произошел в среду, 29 марта. Автор сообщения опубликовал фото с места происшествия.  

«Пострадала молодая девушка 18 лет. С травмами головы и ноги 
29 марта 2017, 05:26
Сызранец упал лицом на железную арматуру и не смог освободиться

Сызранец упал лицом на железную арматуру и не смог освободиться

11 ноября в Сызрани мужчина очень неудачно упал на ограждение палисадника, так что ему потребовалась помощь врачей и спасателей.

Как передает портал «Маленькая Сызрань», около 21 часа возле одного из домов по улице Комарова 42-летний сызранец не удержал 
13 ноября 2016, 10:56
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