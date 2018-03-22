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В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства
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22 марта 2018, 03:57
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Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске
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22 марта 2018, 01:38
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В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом
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22 марта 2018, 01:04
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Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске
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22 марта 2018, 11:23
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В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска
Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.
По данному факту возбуждено уголовное …
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22 марта 2018, 10:32
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Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе
Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.
В …
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22 марта 2018, 08:53
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4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области
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21 марта 2018, 03:08
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Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их …
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20 марта 2018, 05:54
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В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.
«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что …
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6 декабря 2017, 12:15
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Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке
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27 июня 2017, 03:55
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Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки
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29 марта 2017, 05:26
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Сызранец упал лицом на железную арматуру и не смог освободиться
11 ноября в Сызрани мужчина очень неудачно упал на ограждение палисадника, так что ему потребовалась помощь врачей и спасателей.
Как передает портал «Маленькая Сызрань», около 21 часа возле одного из домов по улице Комарова 42-летний сызранец не удержал …
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13 ноября 2016, 10:56