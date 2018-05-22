Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре В Самарской области в выходные ожидается жара. Температура воздуха к 19 мая повысится до +32 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики. При этом возможны кратковременные дожди, гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. До 18 мая в …