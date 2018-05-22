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Материалы по теме:

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
Что ночью произошло с погодой в Самаре

Что ночью произошло с погодой в Самаре
21 мая 2018, 11:08
Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

В Самарской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Предупреждение о резком изменении погоды пришло от МЧС. Синоптики прогнозируют на 18 мая кратковременный дождь. Возможна гроза. Ночью ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха повысится до 
17 мая 2018, 02:32
Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре

Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре

В Самарской области в выходные ожидается жара. Температура воздуха к 19 мая повысится до +32 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.  При этом возможны кратковременные дожди, гроза и  сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. До 18 мая в 
17 мая 2018, 12:46
Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

В Самарской области возможно ухудшение погодных условий. На пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют похолодание и грозу с усилением ветра – до 18 метров в секунду. Ночью возможны заморозки – до минус двух градусов по Цельсию в северных районах региона. Температура 

10 мая 2018, 04:23
Самарцы ощутят влияние нового антициклона

Самарцы ощутят влияние нового антициклона

В Самарской области изменится погода - ожидается похолодание. Большую часть предстоящего периода на территорию Самарской области будут оказывать влияние фронтальные разделы, и самарцы ощутят влияние нового антициклона. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики. В ночь на четверг, 10 
8 мая 2018, 10:57
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано 
20 апреля 2018, 10:25
Погода снова меняется в Самаре

Погода снова меняется в Самаре

В Самарской области снова меняется погода. Во второй половине рабочей недели ожидаются осадки и похолодание. На среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Почти приблизившись к отметке +20 градусов, столбик термометра снова начнет опускаться. В четверг и пятницу, 19 и 20 
17 апреля 2018, 04:25
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