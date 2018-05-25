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Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре

Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные и начало следующей недели. Похолодание продолжится. Как уже сообщалось, в ночь на субботу ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почты до -3 градусов. Днем 12–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье опять 
25 мая 2018, 01:18
Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

В Тольятти полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок. Неустановленный водитель сбил 7-летнего мальчика в жилой зоне и уехал. Это случилось в 14:15 около 29-го дома по Приморскому бульвару. Марка машины нарушителя устанавливается. В полиции предоставили фото с 

25 мая 2018, 01:00
Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

В Самарской области на 
24 мая 2018, 04:39
Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

В Самаре в городскую думу обратилась Полина Кутузова - мать погибшего восемь лет назад Георгия Кутузова, который похоронен на Южном кладбище. Напомним, Георгий Кутузов погиб в 2010 году. На улице его встретили сотрудницы конной полиции. Посчитав, что мужчина пьян, одна 

24 мая 2018, 09:00
ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

24 мая в Самарской области произошла авария. На трассе около села Воскресенка столкнулись Datdun и УАЗ. В результате аварии внедорожник опрокинулся на бок, а у иномарки сорвало багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, 
24 мая 2018, 02:50
В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по 
24 мая 2018, 02:26
Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с 
24 мая 2018, 02:07
Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

В Самарской области, на трассе под Тольятти, автомобилист на «Тойоте Камри» сбил лося. Животное снесло крышу иномарки и погибло. Фото с места 
24 мая 2018, 11:52
6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

20 мая в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случилось в 18:45. Водитель «Лады Приоры» ехал по автотрассе Тольятти — Хрящевка в направлении Автограда. На 10-м километре трассы он выехал на встречную полосу, и там легковушка лоб в лоб врезалась 

21 мая 2018, 09:23
Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

10 мая автоавария произошла в Сызрани. 38-летний мужчина за рулем Renault ехал по улице Мостовая со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Первомайская. Автолюбитель превысил скорость и не справился с управлением машиной. В итоге, иномарка на полном ходу врезалась в 

11 мая 2018, 02:25
Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти

4 мая в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. 50-летний водитель «Лады Приоры» двигался по жилой зоне со стороны улицы Ярославской к улице Александра Матросова. На одном из участков мужчина решил сдать назад. Он не убедился в безопасности маневра, и 

4 мая 2018, 02:09
Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП.  36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге  Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».

В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки 

30 апреля 2018, 12:38
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