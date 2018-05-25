25 мая в Самаре произошло ДТП, участниками которого стали сразу четыре автомобиля. В 15:10 водитель на машине «Шевроле Круз» ехал по улице Демократической со стороны Ташкентской в направлении улицы Арена 2018. Автолюбитель не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди транспорта и на полном ходу врезался в «Фиат». «Итальянка» продолжила движение и по инерции ударила в корму «Ладу Гранту», а отечественная легковушка, в свою очередь, «догнала» «Датсун».
В результате аварии пострадала девушка, управлявшая «Фиатом». Ее доставили в больницу.
Сотрудники полиции собрали материал, проводят проверку, по результатам которой будет принято решение. В настоящее время, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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