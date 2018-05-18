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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

В Самаре в пятницу, 18 мая, открыт речной маршрут по Волге до пристани Винновка. Общая протяженность маршрута 33 километра. Дорога займет 2 часа 15 минут. До пристани «Винновка» в селе Осиновка речные суда будут ходить только по пятницам, субботам и 
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В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»

В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора 
18 мая 2018, 10:03
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

На рабочем совещании в Думе городского округа Самара был поднят вопрос работы автобусов на маршруте №47. Жители начали жаловаться на то, что в последнее время машины стали ходить реже. При этом с линии исчезли микроавтобусы.

Как сообщил руководитель городского 
17 мая 2018, 02:17
Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре

Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре

В Самаре в день праздника «Последний звонок - 2018», который состоится 24 мая, в центре города перекроют дорогу по улице Ленинградской. Как уже сообщала «ТЕРРА», в этот день почти 3 тысячи 
17 мая 2018, 01:49
Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения 
17 мая 2018, 12:05
К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

В Самаре 17 мая планируют закончить основные работы по ремонту участка дороги по проспекту Карла Маркса от улицы Гагарина до Третьего проезда. Его протяженность – 1,3 километра. Эта дорога ведет к самарской городской детской больнице №1 и клиникам медуниверситета. Проезжую 

17 мая 2018, 11:02
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

В Самаре, где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, с 1 июня введут ограничения для въезда в город автобусов. Они будут действовать по 17 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 

14 мая 2018, 03:57
В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре автобусный маршрут 47 продлен до Юнгородка

В Самаре внесены изменения схему движения автобусного маршрута №47. Они начинают действовать с пятницы, 11 мая 2018 года. Об этом сообщили в мэрии Самары. Раньше автобусы следовали от «Кировского рынка» до «Хлебной площади». Теперь движение транспорта будет начинаться от остановки 

11 мая 2018, 12:29
Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов

Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов

Новокуйбышевские дачники сообщили о проблемах с транспортом. Люди жалуются на то, что они не могут добраться до участков, расположенных в массиве Каменный Брод.

На ситуацию отреагировал глава города Сергей Марков. Он сообщил в своем "твиттере" о том, что на ближайшее время 

27 апреля 2018, 01:46
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