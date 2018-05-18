До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый запрещающий дорожный знак, представляющий собой круг с красной окантовкой и автобусом внутри. Ведомство подготовило проект изменений в ПДД, но документ пока не принят. Спецрежим продлится до 17 июля.
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