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Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области
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24 мая 2018, 04:39
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Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти
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24 мая 2018, 11:52
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет
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23 мая 2018, 12:34
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Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска
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23 мая 2018, 11:09
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Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре
22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека …
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23 мая 2018, 09:13
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Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции
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22 мая 2018, 10:24
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800 жилых домов остались без воды в Октябрьске
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22 мая 2018, 09:55
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В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество
В Самарской области будут судить бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют …
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22 мая 2018, 02:52
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Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью
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21 мая 2018, 02:42
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Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 10:35
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6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти
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21 мая 2018, 09:23