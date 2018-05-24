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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

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800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

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Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

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Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

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6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

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21 мая 2018, 09:23
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