20 мая в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случилось в 18:45. Водитель «Лады Приоры» ехал по автотрассе Тольятти — Хрящевка в направлении Автограда. На 10-м километре трассы он выехал на встречную полосу, и там легковушка лоб в лоб врезалась в «Ладу Калину».
В результате аварии травмы получили 6 человек. Среди пострадавших оказался 12-летний ребенок. Людей пришлось везти в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии. По факту ДТП ведется проверка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти
26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии …
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