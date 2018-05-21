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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
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Материалы по теме:

Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

В ночь c субботы на воскресенье, с 19 на 20 мая, в Самарской области произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. Около 1 часа ночи, под Тольятти, в Ставропольском районе нетрезвый автомобилист на иномарке устроил погром в дачном массиве.
 
20 мая 2018, 02:04
Девушка-байкерша разбилась на трассе М-5 возле «Меги»

Девушка-байкерша разбилась на трассе М-5 возле «Меги»

Сегодня, 19 мая, около 8:30 утра на автотрассе М-5 «Урал» на въезде в Самару неподалеку от торгового центра «Мега» произошло ДТП с участием мотоцикла.

В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Последствия аварии сняли на видео проезжавшие мимо очевидцы.
19 мая 2018, 01:55
Пьяный самарец на иномарке врезался в ТЦ «Захар»

Пьяный самарец на иномарке врезался в ТЦ «Захар»

В ночь пятницы на субботу, с 18 на 19 мая, около полуночи в Самаре на улице Ново-Садовой произошла серьёзное ДТП. Водитель на «Опеле», не справившись с управлением, сначала пробил дорожное ограждение, а затем врезался в здание торгового центра «Захар». Фото 
19 мая 2018, 01:10
Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Очередная авария с участием ребенка произошла 16 мая в Тольятти. В 11:10 37-летний водитель на «Ладе Приоре» ехал по улице Комсомольская со стороны улицы Победы в направлении улицы Новопромышленной. В какой-то момент мужчина решил развернуться. В момент совершения маневра под 

17 мая 2018, 01:04
Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

14 мая в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 47-летний водитель ВАЗ-21101 ехал в поселке Смышляевка по улице Центральная со стороны улицы Вяземская в направлений улицы Днепропетровская. Во время движения мужчина нарушил правила. Из-за этого легковушка врезалась в опору ЛЭП.

В 

15 мая 2018, 05:34
В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

15 мая в Тольятти начались испытания на гидравлических сетях. Вскоре после этого в городе произошла коммунальная авария. На улице Маршала Жукова забил гигантский фонтан. О размерах его можно судить хотя бы по тому факту, что столб воды можно было наблюдать 
15 мая 2018, 02:49
Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в результате аварии без газа остались более 3 тысяч человек. В населенном пункте Балашейка Сызранского района был поврежден надземный газопровод высокого давления, расположенный в районе улицы Кирпичной. Диаметр трубы – 150 миллиметров. Сообщение 

15 мая 2018, 05:27
Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

10 мая автоавария произошла в Сызрани. 38-летний мужчина за рулем Renault ехал по улице Мостовая со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Первомайская. Автолюбитель превысил скорость и не справился с управлением машиной. В итоге, иномарка на полном ходу врезалась в 

11 мая 2018, 02:25
Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти

4 мая в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. 50-летний водитель «Лады Приоры» двигался по жилой зоне со стороны улицы Ярославской к улице Александра Матросова. На одном из участков мужчина решил сдать назад. Он не убедился в безопасности маневра, и 

4 мая 2018, 02:09
Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП.  36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге  Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».

В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки 

30 апреля 2018, 12:38
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал  по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 

27 апреля 2018, 02:31
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