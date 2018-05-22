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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

21 мая в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В восьмом часу утра в селе Старая Рачейка под колесами школьного автобуса оказалась женщина. В момент аварии она шла вдоль проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
21 мая 2018, 02:42
6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

20 мая в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случилось в 18:45. Водитель «Лады Приоры» ехал по автотрассе Тольятти — Хрящевка в направлении Автограда. На 10-м километре трассы он выехал на встречную полосу, и там легковушка лоб в лоб врезалась 

21 мая 2018, 09:23
МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

В Самарской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Предупреждение о резком изменении погоды пришло от МЧС. Синоптики прогнозируют на 18 мая кратковременный дождь. Возможна гроза. Ночью ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха повысится до 
17 мая 2018, 02:32
Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Очередная авария с участием ребенка произошла 16 мая в Тольятти. В 11:10 37-летний водитель на «Ладе Приоре» ехал по улице Комсомольская со стороны улицы Победы в направлении улицы Новопромышленной. В какой-то момент мужчина решил развернуться. В момент совершения маневра под 

17 мая 2018, 01:04
13 квитанция за тепло придет самарцам

13 квитанция за тепло придет самарцам

В связи с затяжной зимой и продлённым в этом году отопительным сезоном, жителей Самарской области ждет так называемая «13-я квитанция». Общая сумма доначисленных средств за тепло и горячую воду этой весной составляет порядка 200 миллионов рублей. По оценке компании «Т-плюс», 

17 мая 2018, 09:58
Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

14 мая в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 47-летний водитель ВАЗ-21101 ехал в поселке Смышляевка по улице Центральная со стороны улицы Вяземская в направлений улицы Днепропетровская. Во время движения мужчина нарушил правила. Из-за этого легковушка врезалась в опору ЛЭП.

В 

15 мая 2018, 05:34
В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

15 мая в Тольятти начались испытания на гидравлических сетях. Вскоре после этого в городе произошла коммунальная авария. На улице Маршала Жукова забил гигантский фонтан. О размерах его можно судить хотя бы по тому факту, что столб воды можно было наблюдать 
15 мая 2018, 02:49
Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные 

15 мая 2018, 05:51
Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в результате аварии без газа остались более 3 тысяч человек. В населенном пункте Балашейка Сызранского района был поврежден надземный газопровод высокого давления, расположенный в районе улицы Кирпичной. Диаметр трубы – 150 миллиметров. Сообщение 

15 мая 2018, 05:27
Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

В Самарской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер и дождь. МЧС распространило штормовое предупреждение. «По данным Приволжского УГМС с 19 часов 11 мая до семи часов утра 12 мая местами по Самарской области прогнозируется дождь, порывы ветра 15–18 метров 
11 мая 2018, 05:19
Защита от воришек: В Самаре начали запенивать канализационные люки

Защита от воришек: В Самаре начали запенивать канализационные люки

На днях в самарских пабликах начали появляться необычные фото с Московского шоссе. На них - колодцы, с запененными люками.
 
Горожане справедливо задаются вопросом, с какой целью провели такую странную необычную для Самару работу. Может быть, чтобы крышки люков не 
9 мая 2018, 02:23
Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и 
24 апреля 2018, 11:45
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