22 мая крупная коммунальная произошла в Октябрьске. На улице Максима Горького прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. В результате утечки без водоснабжения остались 18 многоквартирных, 790 частных жилых домов , детсад, школа и пансионат для ветеранов и инвалидов. В зону отключения попали 2557 жителей, в том числе 700 детей, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия были стянуты оперативная группа 37 ППС по Самарской области, ремонтная бригада МУП «Жилищное управление», оперативная группа администрации г.о. Октябрьск, оперативная группа ЕДДС г.о. Октябрьск.
Подвоз воды на время отключения воды осуществляется с помощью двух бойлеров.
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