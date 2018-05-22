В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку 15 мая в Тольятти начались испытания на гидравлических сетях. Вскоре после этого в городе произошла коммунальная авария. На улице Маршала Жукова забил гигантский фонтан. О размерах его можно судить хотя бы по тому факту, что столб воды можно было наблюдать …