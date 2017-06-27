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В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку
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27 июня 2017, 02:38
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В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака
В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».
Пострадавшему …
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26 июня 2017, 10:44
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Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода
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25 июня 2017, 01:43
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12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью
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24 июня 2017, 01:41
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Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы
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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05