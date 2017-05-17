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Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году
Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пусконаладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.
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17 мая 2017, 02:59
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В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста
Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
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17 мая 2017, 02:35
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Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен
В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
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17 мая 2017, 11:43
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В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной
Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».
Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского …
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16 мая 2017, 06:55
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Самарских кадетов оденут в шапки-ушанки и юбки за 4,5 миллиона рублей
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5 мая 2017, 04:16