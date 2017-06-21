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В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка
Накануне четверо учащихся были травмированы, сорвавшись с обрушившегося моста на дамбе в Челябинской области. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
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21 июня 2017, 11:08
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Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти
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21 июня 2017, 09:33
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В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин
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20 июня 2017, 11:32
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Шторм в Тольятти
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20 июня 2017, 06:31
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В Тольятти ураган свалил деревья на бабушку и ребенка
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20 июня 2017, 04:59
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Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях
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19 июня 2017, 03:14
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В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже
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15 июня 2017, 09:00
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«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!
Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
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9 июня 2017, 05:41
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Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке
Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта …
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7 июня 2017, 09:00
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Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС
В селе Ясная Поляна Самарской области введён режим чрезвычайной ситуации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Шенталинский район оказался в эпицентре урагана, который накануне накрыл регион. В Ясной Поляне смерч, пришедший со стороны Татарстана, повредил крыши 10 домов, где проживали 17 …
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2 июня 2017, 03:05
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Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана
В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, …
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2 июня 2017, 11:41
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В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги
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30 мая 2017, 12:48
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В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео
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10 марта 2017, 10:17
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В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото
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21 февраля 2017, 02:33