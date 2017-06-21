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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

Накануне четверо учащихся были травмированы, сорвавшись с обрушившегося моста на дамбе в Челябинской области. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Возраст подростков - 14-16 лет. Двое мальчиков с различными повреждениями были госпитализированы, а двум девочкам оказалось достаточно амбулаторного лечения. 

21 июня 2017, 11:08
Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Появилось сообщение о новом пострадавшем в результате вчерашнего урагана. Как уже сообщала «ТЕРРА», в Тольятти, Самаре и окрестных селах резко ухудшилась погода. В областном центре прошел град и начался ливень, а через Автоград прошел ураган. С торгово-офисного центра сорвало крышу, 
21 июня 2017, 09:33
В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин

В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин

Сегодня, 20 июня, ближе к вечеру в Тольятти порывом ветра полностью сорвало кровлю с торгово-офисного центра на улице Дзержинского, 58. Кровля рухнула на тротуар. К счастью, из людей никто не пострадал. Зато куски металла и дерева упали на припаркованные машины. 
20 июня 2017, 11:32
Шторм в Тольятти

Шторм в Тольятти

О последствиях ливня с ураганным ветром рассказывают в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Днем на город обрушился ливень с ураганным ветром, в некоторых местах были повалены деревья и даже замечен смерч. В час дня порыв ветра полностью сорвал кровлю с торгово-офисного центра, 

20 июня 2017, 06:31
В Тольятти ураган свалил деревья на бабушку и ребенка

В Тольятти ураган свалил деревья на бабушку и ребенка

Появилась информация о пострадавших в результате урагана в Тольятти. По данным медиков, бригады скорой помощи вызывали 70-летней женщине и ребенку. Первый вызов поступил с улицы Ворошилова в Автозаводском районе. По предварительным данным, на голову пожилой тольяттинки упала ветка дерева. Второй 
20 июня 2017, 04:59
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

В социальных сетях появились сообщения самарцев о граде в районе улицы Алма-Атинской и в Зубчаниновке, а также в микрорайоне Крутые Ключи. Некоторые улицы оказались затоплены. По словам пользователей, это  произошло в понедельник, 19 июня. Очевидцы опубликовали фото и видео.
19 июня 2017, 03:14
В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Сети появилось видео с обновленным пикапом Toyota Hilux в камуфляжной пленке. Согласно комментарию автора, он увидел иномарку в Тольятти. Это было так неожиданно, что он успел снять только 9-секундное видео и машина уехала.  Отметим, многие иностранные модели привозят на 

15 июня 2017, 09:00
«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в 

9 июня 2017, 05:41
Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта 
7 июня 2017, 09:00
Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС

Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС

В селе Ясная Поляна Самарской области введён режим чрезвычайной ситуации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Шенталинский район оказался в эпицентре урагана, который накануне накрыл регион. В Ясной Поляне смерч, пришедший со стороны Татарстана, повредил крыши 10 домов, где проживали 17 
2 июня 2017, 03:05
Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, 
2 июня 2017, 11:41
В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

На набережной восьмого квартала в Тольятти образовался провал. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина 5 метров», - сообщил спасатель. Он опубликовал две фотографии на 
30 мая 2017, 12:48
В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В социальных сетях появились фотографии обрушившегося дома, расположенного на проспекте Кирова, около ТЦ «Вива Лэнд». В здании под номером 155, по словам местных жителей, давно никто не живет, дом расселен. Момент обрушения 8 марта зафиксировал один из автомобилистов на камеру 
10 марта 2017, 10:17
В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото

В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото

В социальных сетях появилось сообщение об обрушении балкона дома в Самаре. Опубликовано фото очевидца. Инцидент произошел в Самаре, в поселке Управленческий.

«Упал балкон, ул. Сергея Лазо. Вместе со льдом с крыш сходят балконы... Хорошо, люди не попали под него», 
21 февраля 2017, 02:33
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