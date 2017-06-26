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Куда исчезают пособия самарцев: Владимир Путин поручил провести проверку
Президент России Владимир Путин дал указание проверить соблюдение прав отдельных категорий граждан в Самарской области. Соответствующее распоряжение Контрольному управлению содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, опубликованном на сайте кремля. Напомним, мероприятие прошло 15 июня. Тогда …
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26 июня 2017, 12:34
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В Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представили новую шоу-программу
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25 июня 2017, 09:49
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В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России
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16 июня 2017, 08:01
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В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот
Пресс-служба регионального правительства прокомментировала высказывание президента Владимира Путина по поводу отмены части льгот в Самарской области. Напомним, в четверг глава государства говорил об этом во время прямой линии. Дозвониться самарцы не смогли, зато фото разбитых дорог отправили и письменное обращение …
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16 июня 2017, 11:25
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"Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей
Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.
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16 июня 2017, 12:02
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Cамарские экономисты обсуждают тему антироссийских санкций, которой в своем выступлении коснулся Владимир Путин
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16 июня 2017, 11:38
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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре
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8 июня 2017, 05:34
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На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»
Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» вышел в Роскосмос с предложением о создании группировки спутников «Аист».
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4 мая 2017, 05:03
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Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!
28 апреля 2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся Учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Основной целью деятельности Союза стало формирование стратегии развития отрасли, а также участие в выработке механизмов активной государственной политики по поддержке …
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28 апреля 2017, 03:52
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Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент
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14 апреля 2017, 07:48
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В Самаре впервые состоялся международный бизнес-семинар ООН Empretec
В Самаре впервые состоялся шестидневный международный бизнес-семинар для представителей малого и среднего бизнеса Empretec. Организатор - конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Программа пришла в Самару при поддержке крупнейшей общественной организации страны Союза машиностроителей России.
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14 ноября 2016, 06:17
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Предприятия Союза машиностроителей России на XV Самарском промышленном салоне
Промышленный салон, посвященный металлообработке, открылся сегодня в самарском выставочном центре «Экспо-Волга». На нем представлены ведущие предприятия станкостроения, в том числе входящие в крупнейшую общественную организацию страны – Союз машиностроителей России.
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28 сентября 2016, 02:07