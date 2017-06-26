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Куда исчезают пособия самарцев: Владимир Путин поручил провести проверку

Куда исчезают пособия самарцев: Владимир Путин поручил провести проверку

Президент России Владимир Путин дал указание проверить соблюдение прав отдельных категорий граждан в Самарской области. Соответствующее распоряжение Контрольному управлению содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, опубликованном на сайте кремля. Напомним, мероприятие прошло 15 июня. Тогда 

26 июня 2017, 12:34
В Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представили новую шоу-программу

В Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представили новую шоу-программу

В Тольятти в честь Дня Молодежи в эти минуты свою новую шоу-программу представляют Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra. Известный интернациональный коллектив стал хедлайнером большого общегородского концерта. На площади собрались тысячи меломанов, и в основном это молодые юноши и девушки.
25 июня 2017, 09:49
В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России

В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России

Сегодня в МГТУ имени Баумана прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России. Дело в том, что после апрельского отчетно-выборного съезда необходимо было принять ряд важных решений – утвердить изменения в Уставе Союза, а также в составе центрального совета и Бюро центрального 
16 июня 2017, 08:01
В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

Пресс-служба регионального правительства прокомментировала высказывание президента Владимира Путина по поводу отмены части льгот в Самарской области. Напомним, в четверг глава государства говорил об этом во время прямой линии. Дозвониться самарцы не смогли, зато фото разбитых дорог отправили и письменное обращение 

16 июня 2017, 11:25

"Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей

Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.
Первый учредительный съезд СоюзМаш состоялся в конце апреля 2007 года. Тогда в организацию вступили более 4 тысяч человек 

16 июня 2017, 12:02
Cамарские экономисты обсуждают тему антироссийских санкций, которой в своем выступлении коснулся Владимир Путин

Cамарские экономисты обсуждают тему антироссийских санкций, которой в своем выступлении коснулся Владимир Путин

Cамарские экономисты сейчас обсуждают тему антироссийских санкций, которой коснулся президент Путин в своем выступлении. Он отметил, что, несмотря на заявление госдепа США о том, что санкции привели к падению ВВП в нашей стране на 1%, на самом деле эффект от 

16 июня 2017, 11:38
Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре

Накануне Дня России, 11 июня, Владимир Аветисян и интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступят в Самаре в рамках Межрегионального фестиваля «ВолгаФест», который пройдет на второй очереди 

8 июня 2017, 05:34
На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»

На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» вышел в Роскосмос с предложением о создании группировки спутников «Аист».
Об этом стало известно в ходе научно-технического совета предприятия, которое входит в крупнейшую общественную организацию страны Союз машиностроителей России. Разработанный совместно со специалистами другого участника Союзмаша, 

4 мая 2017, 05:03
Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

28 апреля 2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся Учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Основной целью деятельности Союза стало формирование стратегии развития отрасли, а также участие в выработке механизмов активной государственной политики по поддержке 

28 апреля 2017, 03:52
Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент

Пресс-секретарь Путина зарабатывает больше, чем президент

Одной из самых обсуждаемых тем в интернете в пятницу стали опубликованные данные деклараций о доходах первых лиц России.  Так, премьер-министр Дмитрий Медведев за год заработал 8,5 миллионов рублей. Президент Владимир Путин - чуть больше, около 8,8 миллионов. Причем, оба эти 

14 апреля 2017, 07:48
В Самаре впервые состоялся международный бизнес-семинар ООН Empretec

В Самаре впервые состоялся международный бизнес-семинар ООН Empretec

В Самаре впервые состоялся шестидневный международный бизнес-семинар для представителей малого и среднего бизнеса Empretec. Организатор - конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Программа пришла в Самару при поддержке крупнейшей общественной организации страны Союза машиностроителей России.
Создать готовый бизнес с 

14 ноября 2016, 06:17
Предприятия Союза машиностроителей России на XV Самарском промышленном салоне

Предприятия Союза машиностроителей России на XV Самарском промышленном салоне

Промышленный салон, посвященный металлообработке, открылся сегодня в самарском выставочном центре «Экспо-Волга». На нем представлены ведущие предприятия станкостроения, в том числе входящие в крупнейшую общественную организацию страны – Союз машиностроителей России.
Юбилейный - XV Самарский промышленный салон собрал около 70 компаний 

28 сентября 2016, 02:07
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