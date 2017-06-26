Cамарские экономисты обсуждают тему антироссийских санкций, которой в своем выступлении коснулся Владимир Путин Cамарские экономисты сейчас обсуждают тему антироссийских санкций, которой коснулся президент Путин в своем выступлении. Он отметил, что, несмотря на заявление госдепа США о том, что санкции привели к падению ВВП в нашей стране на 1%, на самом деле эффект от …