На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин На открытом концерте в честь Дня молодежи в Тольятти 25 июня на площади перед ДС "Волгарь" в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин.

"Наши концерты с Моникой - это всегда большой праздник не только …