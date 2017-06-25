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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца культуры «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню Молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты 

23 июня 2017, 06:30
На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин

На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин

На открытом концерте в честь Дня молодежи в Тольятти 25 июня на площади перед ДС "Волгарь" в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин.
"Наши концерты с Моникой - это всегда большой праздник не только 

22 июня 2017, 05:47
В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России

В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России

Сегодня в МГТУ имени Баумана прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России. Дело в том, что после апрельского отчетно-выборного съезда необходимо было принять ряд важных решений – утвердить изменения в Уставе Союза, а также в составе центрального совета и Бюро центрального 
16 июня 2017, 08:01

"Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей

Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.
Первый учредительный съезд СоюзМаш состоялся в конце апреля 2007 года. Тогда в организацию вступили более 4 тысяч человек 

16 июня 2017, 12:02
Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре

Накануне Дня России, 11 июня, Владимир Аветисян и интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступят в Самаре в рамках Межрегионального фестиваля «ВолгаФест», который пройдет на второй очереди 

8 июня 2017, 05:34
В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

Там с 11-го по 12-е июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах. В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, Белоруссии и Германии.
11 июня в 19.30 на главной сцене выступят Владимир Аветисян 

8 июня 2017, 04:53
В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
А 

2 июня 2017, 05:30
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