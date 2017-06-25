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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти
В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца культуры «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню Молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты …
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23 июня 2017, 06:30
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На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин
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22 июня 2017, 05:47
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В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России
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16 июня 2017, 08:01
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"Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей
Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.
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16 июня 2017, 12:02
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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступит в Самаре
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8 июня 2017, 05:34
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В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной
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8 июня 2017, 04:53
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В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra
В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
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2 июня 2017, 05:30