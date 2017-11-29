В Самаре началось заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его проводит председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. В мероприятии принимают участие врио первого вице-губернатора – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, зам. председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, а также представители губернских предприятий и вузов. Подробности - в вечерних выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»
Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий …
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29 ноября 2017, 11:16
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Самарскому машиностроительному колледжу - 75 лет
Самарскому машиностроительному колледжу в эти дни исполняется 75 лет. Он был создан в 1942 году, когда на базе эвакуированного I Московского государственного подшипникового завода был открыт вечерний машиностроительный техникум. За это время его преподаватели подготовили более 30 000 квалифицированных специалистов, …
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23 ноября 2017, 09:02
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D'Black Blues Orchestra выступили на благотворительном музыкальном баттле
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17 ноября 2017, 11:13
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«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре
Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые …
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13 ноября 2017, 01:31
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В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу
В эти минуты в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представляет гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу The Anthology Of Blues …
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12 ноября 2017, 08:14
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Самарцы представили собственные проекты Владимиру Гутеневу
В Самаре прием граждан провел первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев.
На прием к депутату Государственной Думы от Самарской области, первому вице-президенту крупнейшей общественной организации страны «Союз Машиностроителей России» …
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7 ноября 2017, 03:47
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Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок
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3 ноября 2017, 08:27