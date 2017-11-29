D'Black Blues Orchestra выступили на благотворительном музыкальном баттле В пространстве Loft Hall прошел Charity battle, организованный благотворительным фондом «Друзья». Специально для этого мероприятия ведущие бизнесмены страны примерили на себя образ музыкантов, чтобы посоревноваться друг с другом в своих музыкальных … В пространстве Loft Hall прошел Charity battle, организованный благотворительным фондом «Друзья». Специально для этого мероприятия ведущие бизнесмены страны примерили на себя образ музыкантов, чтобы посоревноваться друг с другом в своих музыкальных