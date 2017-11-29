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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий 

29 ноября 2017, 11:16
Самарскому машиностроительному колледжу - 75 лет

Самарскому машиностроительному колледжу - 75 лет

Самарскому машиностроительному колледжу в эти дни исполняется 75 лет. Он был создан в 1942 году, когда на базе эвакуированного I Московского государственного подшипникового завода был открыт вечерний машиностроительный техникум. За это время его преподаватели подготовили более 30 000 квалифицированных специалистов, 

23 ноября 2017, 09:02
D'Black Blues Orchestra выступили на благотворительном музыкальном баттле

D'Black Blues Orchestra выступили на благотворительном музыкальном баттле

В пространстве Loft Hall прошел Charity battle, организованный благотворительным фондом «Друзья». Специально для этого мероприятия ведущие бизнесмены страны примерили на себя образ музыкантов, чтобы посоревноваться друг с другом в своих музыкальных 
17 ноября 2017, 11:13
«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре

«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре

Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые 

13 ноября 2017, 01:31
В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу

В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу

В эти минуты в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представляет гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу The Anthology Of Blues 
12 ноября 2017, 08:14
Самарцы представили собственные проекты Владимиру Гутеневу

Самарцы представили собственные проекты Владимиру Гутеневу

В Самаре прием граждан провел первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев.

На прием к депутату Государственной Думы от Самарской области, первому вице-президенту крупнейшей общественной организации страны «Союз Машиностроителей России» 

7 ноября 2017, 03:47
Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок

Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок

Проект Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" стартовал в стране в начале этого года. В результате за 10 месяцев на его "Интерактивной карте свалок" появилось почти 15 тысяч проблемных точек, отмеченных после обращения активных граждан. В Самарской области сейчас их свыше 

3 ноября 2017, 08:27
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