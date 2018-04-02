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В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации

В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации

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Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

В Самаре началось заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его проводит председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. В мероприятии принимают участие врио первого вице-губернатора – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, зам. 

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Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий 

29 ноября 2017, 11:16
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