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В Самаре состоится Благотворительный званый ужин
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5 февраля 2018, 04:48
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В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации
В Самаре появится уникальный центр оценки профессиональной квалификации. В его создании будут участвовать предприятия аэрокосмического кластера и технические вузы. Соответствующее соглашение в среду, 29 ноября, было подписано на заседании регионального совета самарского реготделения Союза машиностроителей России.
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30 ноября 2017, 10:28
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Началось заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»
В Самаре началось заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Его проводит председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. В мероприятии принимают участие врио первого вице-губернатора – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, зам. …
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29 ноября 2017, 02:22
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Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»
Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий …
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29 ноября 2017, 11:16