В Самаре состоится Благотворительный званый ужин 21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией … 21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией