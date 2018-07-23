24 июля в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
О целях и задачах Комитета, новых подходах к сохранению здоровья работников, инновационных технологиях в медицине труда и о том, как их внедрение повлияет на повышение производительности труда и увеличение конкурентоспособности промышленности, расскажут:
- Председатель Комитета, член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Уйба,
- Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев,
- Директор института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович,
- Заместитель директора ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», д.б.н., профессор Людмила Кузьмина.
На сегодняшний день на предприятиях промышленности занято более 12 млн человек, в отраслях машиностроения трудятся около 4 млн человек, из которых около 2 млн – работники ОПК. Развитие высокотехнологичного и диверсифицированного производства предполагает создание условий для сбережения высококвалифицированных специалистов, обладающих уникальными опытом и компетенциями. Это требует кооперации между системой здравоохранения, страховыми компаниями, профсоюзами и системой промышленности.
Комитет по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности – является ключевой площадкой для обсуждения предложений по совершенствованию системы производственной медицины, стимулированию государственных предприятий совместно с государством улучшать систему финансирования оздоровления сотрудников и расширять практику диагностики и профилактики заболеваний.
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