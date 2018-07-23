Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы …