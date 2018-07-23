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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды

На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы 

20 июля 2018, 03:56
В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»

В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге 

18 июля 2018, 09:21
Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».

Документ подписали Первый вице-президент 

3 июля 2018, 10:00
В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»

В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»

Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщает на своей странице в "Фейсбуке", что при обсуждении поправок в бюджет они вместе с коллегой Альфией Когогиной внесли важное изменение в законопроект, касающееся поддержки автопроизводителей: 
19 июня 2018, 08:00
СоюзМаш: Выполняя поручения президента

СоюзМаш: Выполняя поручения президента

Самарское региональное отделение СоюзМаш России принимает участие в обсуждении механизма реализации поручений, которые дал президент России Владимир Путин. Напомним, что 27 июня в Ижевске состоялось расширенное совместное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В частности 

20 июля 2017, 09:31
Владимир Путин примет участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

Владимир Путин примет участие в заседании Бюро СоюзМаш России в Ижевске

27 июня 2017 года Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое состоится на площадке Концерна «Калашников» в Ижевске. От нашего региона в составе Бюро СоюзМаш на мероприятии будет присутствовать 
26 июня 2017, 10:26
На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»

На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» вышел в Роскосмос с предложением о создании группировки спутников «Аист».
Об этом стало известно в ходе научно-технического совета предприятия, которое входит в крупнейшую общественную организацию страны Союз машиностроителей России. Разработанный совместно со специалистами другого участника Союзмаша, 

4 мая 2017, 05:03
Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

Союзу машиностроителей России – 10 лет: объединяем тех, кто создает будущее!

28 апреля 2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся Учредительный съезд Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Основной целью деятельности Союза стало формирование стратегии развития отрасли, а также участие в выработке механизмов активной государственной политики по поддержке 

28 апреля 2017, 03:52
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