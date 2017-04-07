Реконструкция транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу будет завершена к декабрю 2017 года. Об этом заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин на итоговой расширенной коллегии министерства транспорта страны. Было отмечено, что часть важных объектов в эксплуатацию уже введена, например, новый аэровокзальный комплекс самарского аэропорта. Другие близки к завершению. Ведутся работы по реконструкции автодорог "Волжский - Курумоч" и Московского шоссе. Это поможет выполнить требование ФИФА о том, чтобы футбольные болельщики могли добраться от аэроузла до стадиона в течение 40 минут. Главная транспортная магистраль региона будет представлять собой новую десятиполосную дорогу протяженностью более 10 километров с двумя тоннелями. Также ремонтируется Красноглинское шоссе, дублирующее путь к аэропорту. В результате в губернии в этом году должны быть построены и отремонтированы порядка 150 автодорог, 52 из них находятся в Самаре.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Мы увеличили почти в 4 раза за последние 4 года объем осваиваемых средств и количество строящихся объектов транспортных. Это связано, конечно, и с подготовкой к ЧМ-2018. В течение 4 лет мы должны освоить более 56 млрд. рублей на транспортную инфраструктуру.
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