8
28
42
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь 

7 апреля 2017, 05:04
В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая

В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая

Новый аукцион на строительство линии трамвая до стадиона ЧМ-2018 года объявлен в Самаре. Исполнитель должен будет переложить трубы и затем провести рельсы в Радиоцентре вдоль Московского шоссе . Общая протяженность участка составит 1,7 километра – от улицы Ташкентской до разворотного 

5 апреля 2017, 11:40
Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах

Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах

По данным ГИБДД, с начала 2017 года в Самаре произошло более 200 ДТП. В большинстве случаев нештатные ситуации на дорогах возникали из-за их неудовлетворительного состояния, отмечают в Госавтоинспекции. На улице Олимпийской обнаружили выбоины, которые достигают в ширину трех метров. За 
5 апреля 2017, 10:47
Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

В Самаре капитальный ремонт площади Куйбышева и 4 прилегающих к ней скверов обойдется городскому бюджету в 243 миллиона рублей.

Соответствующий лот размещён на портале госзакупок. Кроме ремонта покрытия в рамках контракта подрядчик должен привести в порядок поливочный водовод, сети связи и 

4 апреля 2017, 11:53
Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»

Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»

Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда 
31 марта 2017, 07:41
1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

В Самарской области с 1 апреля грузовикам запретят ездить по разбитым дорогам. Соответствующий приказ подписали в региональном министерстве транспорта. О каких именно участках магистралей идет речь, чиновники пока не уточняют. Однако известно, что на таких дорогах установят специальные знаки и 

31 марта 2017, 01:24
Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года

Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года

Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. Очередной этап - консолидация усилий власти, общественников и бизнесменов по созданию комфортной городской среды. 29 марта первые организации подписали соответствующее соглашение.
51 организация Самары готова объединить свои усилия, чтобы создать 

29 марта 2017, 07:20
Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети

Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети

В Самаре представили официальный презентационный видеоклип, в котором столица губернии выступает в качестве организатора ЧМ-2018. Авторы ролика стремились показать красоту Самары во всем ее многообразии - историческую самобытность, архитектуру, культурный и научный потенциал города, его роль в жизни страны и 

29 марта 2017, 04:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна