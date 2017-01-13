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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

За автохамство в отношении скорой помощи начнут заводить уголовные дела

За автохамство в отношении скорой помощи начнут заводить уголовные дела

В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за препятствование проезду машин скорой помощи. По мнению депутатов, если в результате действий автохама произошел летальный случай, нарушителя нужно судить как за непреднамеренное убийство. Парламентарии отреагировали на резонансную трагедию в Камчатском крае, где следственное 

13 января 2017, 02:26
В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже

В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже

В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.

Выяснением обстоятельств произошедшего  займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось 

13 января 2017, 11:10
Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

В среду, 11 января, в Самарской области на территории Хворостянского района произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина «ГАЗ-325642» ушла в кювет и опрокинулась на 29 километре дороги, ведущей из села Осинки в село Приволжье. Это случилось примерно в 

12 января 2017, 12:34
Саратовскую клинику выкупил владелец самарской сети «Медгард»

Саратовскую клинику выкупил владелец самарской сети «Медгард»

Самарская сеть клиник «Медгард» продолжает экспансию в Саратовскую область. Владелец сети - группа «СИНКО» - приобрела 100% долю ООО «ЛДЦ «Авеста-М». Эта клиника - крупнейший игрок на рынке частной медицины соседнего региона. По результатам 2015 года ее выручка составила 318 

11 января 2017, 10:40
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города 

10 января 2017, 11:03
В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

С крыши пятиэтажного дома на улице Дзержинского упал 36-летний рабочий, чистивший крышу. Инцидент произошел в субботу, 7 января 2017 года, около пяти часов вечера.

Чистить крышу рабочий отправился после сильного снегопада. Однако он не удержался и упал вниз.
9 января 2017, 09:26
В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

Разработанное в России средство от онкологии может эффективно бороться с раком легких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи, а также с меланомой. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента общественного здоровья и коммуникаций Олега Салагая.
В отличие 

29 декабря 2016, 10:25
В России запустят пилотный проект биобанка органов и тканей

В России запустят пилотный проект биобанка органов и тканей

В 2017 году в России стартует пилотный проект по созданию биобанка тканей и органов. Об этом информирует представитель направления «Биомедицина» программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.
По словам ученого, в 2017-м банки начнут функционировать в пяти российских регионах. 

29 декабря 2016, 09:49
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