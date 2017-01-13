Ключи от авто сегодня на Площади Славы вручил губернатор Николай Меркушкин. Желтые вместительные "Форды" и "Газели" отправятся в сельские школы Кинельского, Сергиевского и Ставропольского района. Автомобили с красным крестом войдут в парк Самарской станции скорой помощи.
Такие реанимобили оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь пациенту еще по дороге в больницу. В прошлом году на таких машинах перевезли около 600 больных в критическом состоянии. Стоимость одной кареты вместе с медицинским оборудованием - около 8,5 млн рублей.
Помимо Самары, парк обновился в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Кошкинском, Большечерниговском и Шенталинском районах.
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