В день пионерии в Самаре подвели итоги смотра-конкурса городских школьных музеев На базе 29-ой школы находится единственный в Самаре музей, посвященный артиллерии. Ему 42 года. В экспозиции, бережно собранной ветеранами Великой Отечественной, более тысячи экспонатов. Это оружие, письма с фронта и даже макет пушки. Есть и совсем редкие артефакты.



Анна …