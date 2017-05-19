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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В день пионерии в Самаре подвели итоги смотра-конкурса городских школьных музеев

В день пионерии в Самаре подвели итоги смотра-конкурса городских школьных музеев

На базе 29-ой школы находится единственный в Самаре музей, посвященный артиллерии. Ему 42 года. В экспозиции, бережно собранной ветеранами Великой Отечественной, более тысячи экспонатов. Это оружие, письма с фронта и даже макет пушки. Есть и совсем редкие артефакты.
 
Анна 

19 мая 2017, 07:48
Творчество детей, лишенных родительской любви

Творчество детей, лишенных родительской любви

В Самаре прошел региональный этап окружного конкурса "Звезды детства", участие в котором приняли воспитанники региональных детдомов.

10-летний Гордей Бегун на конкурс "Звезды детства" подготовил песню про гнома. Мальчик, у которого есть небольшие задержки в развитии, попал в детский дом, когда ему 

19 мая 2017, 07:42
Молочный обман: В Самарской области треть молочной продукции не соответствует заявленному качеству

Молочный обман: В Самарской области треть молочной продукции не соответствует заявленному качеству

В Самарской области участились случаи фальсификации молочной продукции. Производители все чаще вместо натуральных компонентов используют пальмовое масло. Специалисты ветеринарного и фитосанитарного надзора проверили товар на 87 прилавках. Треть не соответствует заявленному качеству. Это больше, чем в среднем по стране.
При этом 

19 мая 2017, 05:27
Диджеи радио «DFM в Самаре» расскажут о профессии радиоведущего: 21 мая состоится фестиваль КFС Battle Fest

Диджеи радио «DFM в Самаре» расскажут о профессии радиоведущего: 21 мая состоится фестиваль КFС Battle Fest

21 мая в 14-00 в Самаре в районе парковки молла "Парк Хаус" пройдет этап молодежного международного проекта КFС Battle Fest -  фестиваля футбола, стритбола, вокала, рэпа, танцев и блогинга, на котором каждый может заявить о себе.
19 мая 2017, 01:19
Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Поволжский музей железнодорожной техники откроет свои двери для посетителей в рамках акции «Ночь музеев». И если в других музеях города акция запланирована на 20 мая, то в этом - на день раньше.
Как отмечают организаторы, вход свободный. Адрес: ул. Литвинова, 

16 мая 2017, 04:51
В блогах: печальная

В блогах: печальная "Ночь музеев" в Самаре

Блогер Павел Новиков пожаловался на плохую организацию в Самаре "Ночи музеев", которая пройдет по всей России завтра, 21 мая. "По непонятным причинам у нас акция не получила такого размаха, как в других городах. Рекламы практически нет. Даже на сайте 
20 мая 2016, 07:10
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