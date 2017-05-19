«Ночь музеев» — одно из главных культурных событий года во всем мире. В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго — в вечернее и ночное время, а для посетителей готовят уникальные мероприятия.
В 2017 году в России «Ночь музеев» состоится в ночь с 20 на 21 мая. Главной темой акции станет 100-летие революции 1917 года, в ряде музеев мероприятия будут посвящены Году экологии в России. В этот день в галереях по всей стране пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спектакли, исторические реконструкции.
Главные события акции «Ночь музеев» в Самаре пройдут на четырех основных площадках: в Самарском областном художественном музее, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, в Доме-музее В.И. Ленина, в Музее Модерна.
20 мая с 19:00 до 24:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) в рамках «Ночи музеев» пройдет акция «Невидимки за человечность».
В этом году Художественный музей предлагает провести экстравагантную Ночь Музеев. Музей отказывается от привычных стандартов и объединяет классику с контемпорари. Гостей ждут выставки, которые выходят за рамки ограничений классического искусства: «Пришельцы», «Невидимки за человечность» и «Гений места». Объединяет их обращенность к человеку, высокое художественное мастерство и умение говорить на языке одного из самых древних видов искусства современными средствами. Привычные экскурсии в эту Ночь превратятся в «SmARTTalk» - неформатный разговор о самых интригующих музейных экспонатах.
Музей предлагает задать тон самим гостям и поколдовать над своим образом, став участниками конкурса самого прикольного look’a. Отчаянно смелые смогут составить конкуренцию показу модного самарского бренда, а также дополнить свой макияж аквагримом по мотивам татуажа русских художников-авангардистов.
В этот вечер, начиная с 19:00 и до 24:00, музей открывает посетителям не только свои залы, но и то, что скрывается за ними. Гости впервые смогут увидеть знаменитый музейный балкон, прогуляться с чашкой ароматного кофе по музейному дворику, полакомиться онигири, понаблюдать за появлением граффити на музейном заборе, стать свидетелями битбокс батла, услышать поэтические откровения, погулять по самым известным музеям мира вместе с очками виртуальной реальности, и, как всегда, поучаствовать в различных активити.
Кульминацией вечера станет спектакль «Металлолом» в Мраморном зале. На протяжении этого трехчастного действа, поставленного в жанре трагикомедии, зрители погрузятся в настоящий эмоциональный аттракцион, то хохоча, то плача, вслед за актерами.
Весь вечер у нас звучит музыка, работает кинозал, творят художники, доступны фото-лофт и фотозона, проводятся конкурсы, раздаются подарки и открыты все залы.
21 мая музей открывается в 11:00 и работает до 18:00.
20 мая с 21:00 до 24:00 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» приглашает посетителей окунуться в атмосферу Эпохи революций.
Историческая реконструкция времени: дореволюционная и революционная Самара. Как выглядели богатые и бедные, горожане и крестьяне, рабочие и солдаты? Какой была Самара? На площадках музея – фотогалерея эпохи и интерактивная реконструкция Чайной с меню и обслугой.
Оружие между двумя революциями – Февральской и Октябрьской – печатное слово. Самарские газеты 1917 года.
На главной экспозиции – открытие выставки огнестрельного оружия из фондов музея им. П.В. Алабина «Сталь, огонь и меткая пуля».
Революционный дух – на музыкальной площадке с группой «Синестезия».
Интерактив – «Революция в искусстве». Посетители смогут самостоятельно придумать и изготовить агитплакат в стиле русского авангардизма. В этом им будет помогать мастер коллажа Ирина Севастьянова.
Фото на память с персонажами эпохи - в специальной фотозоне. Все фотографии потом будут выложены в социальных сетях Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.
Интерактив - «О времени и о себе».
Мероприятия пройдут в 3 сеанса: 1 сеанс: 21:00-22:00; 2 сеанс: 22:00-23:00; 3 сеанс: 23:00-00:00.
20 мая с 18:00 до 21:00 в Доме-музее В.И.Ленина (ул. Ленинская, 131) в Самаре в рамках акции «Ночь музеев» пройдет мероприятие «Ночь в музее: Точка отсчета. Известно ли Вам…?».
Встреча в форме диалога со зрителем посвящена самарскому периоду жизни В.И.Ленина.
Мероприятие будет проходить в необычной форме диалога со зрителем. Темой разговора станет самарский период жизни Ильича, когда началось формирование Ульянова (Ленина) как будущего вдохновителя и организатора Октябрьской революции 1917 года.
Посетителей ждет знакомство знакомство с мемориальной квартирой Ульяновых и ростовой портретной фигурой молодого Ильича, демонстрация фильма о молодом В.И. Ульянове (Ленине), художественное чтение воспоминаний родных и близких о самарском периоде жизни.
Гости мероприятия смогут не только узнать много интересного о жизни семьи Ульяновых в Самаре, но и сопоставить увиденное и услышанное с собственными представлениями о молодых годах вождя мирового пролетариата, ответив на вопросы специально приготовленной для них анкеты.
20 мая в 19:00 в Музее Модерна (ул. Фрунзе, 159/ ул. Красноармейская, 15) состоится «Ночь в Музее: Вера в звук».
В этот раз мероприятие будет посвящено окружающей нас материи звука. Звуки, которые мы слышим, превращаются в музыку, меняются с течением времени и оказывают на нас различное воздействие. Публике будет представлена история звука от модерна до современности.
В программе мероприятия:
- экскурсии по особняку Курлиной;
- Петр Термен с уникальным инструментом своего великого прадеда Льва Термена;
- группа «Мonomim lab» с аудиовизуальной инсталляцией;
- Николай Фефилов, солист филармонии, лауреат и дипломат международных конкурсов с «Сонатой №9» великого композитора русского модерна Александра Скрябина;
- Анастасия Сухова («Новые колокола России») с церковным инструментом «Било Иконное»»;
- эстрадно-джазовый оркестр «Темп»;
- группа «Space Beatlos»;
- Илья Саморуков и Николай Кислухин с аудиоперформансом «Несколько нот и гармоний»;
- «Звуки Трайбла» от Ethnic Studio.
Многие организации культуры Самарской области также приняли участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».
18 мая с 18:00 до 20:00 в рамках «Ночи музеев» встреча в Историко-краеведческом музее села Кошки (Самарская обл., Кошкинский р-н, с Кошки, ул. 60 лет Октября, вл. 21В) пройдет за чашкой чая. Предполагается рассказ о происхождении чая, традициях чаепития и появления самовара: от начала создания и до наших дней.
Гостям будет предложено много разных сортов чая: иван-чай, с брусникой, с чабрецом, со смородиной и мятой, зеленый чай с различными вкусами. К чаю подадут ароматные баранки, варенье разных сортов и, конечно же, мед.
В приготовленной презентации найдется много полезной информации о чае, его сортах и разновидностях. Все желающие смогут принять участие в конкурсе пословиц.
18 мая с 18:00 до 21:00 в районном муниципальном Музее истории Усольского края имени И. Н. Ульянова (Самарская обл., Шигонский р-н, с Усолье, ул. Лытанова, д 16) пройдет акция «Ночь музеев».
Так как этот год объявлен Годом экологии, то и Ночь музеев будет экологичной и пройдет она в форме «экологического вечера» под названием «Прогулка в лес».
В программе вечера — квесты, игры на воздухе, чаепитие, рассказы о природе края и района, загадки, которые познакомят посетителей с экологическими проблемами, вызовут чувство озабоченности за судьбу природы, разбудят чувство ответственности за свои поступки.
19 мая с 19:00 до 23:00 пройдет «Ночь музеев» в Большечерниговском историко-краеведческом музее (Самарская обл., Большечерниговский р-н, с Августовка, ул. Победы, д 43).
Для детей будет работать детская площадка, где можно будет познакомиться со старинными русскими играми, посмотреть кукольный спектакль, принять участие в мастер-классах. На территории музейного парка будет работать выставка мастеров декоративно-прикладного творчества с мастер-классом по изготовлению сувениров. А в Русском доме можно угоститься русской кашей и чаем на травах.
В здании музея будет работать интерактивная выставка «Найди раритет», посвященная образованию пионерской организации, 100-летию революции.
На открытой музейной сцене гости смогут посмотреть немое кино с живым музыкальным сопровождением, посвященное 30-летию музея.
С наступлением сумерек любители музыки смогут насладиться бардовской песней.
19 мая с 19:00 до 23:00 акция «Ночь музеев» в Краеведческом музее Сызрани (Самарская обл., г. Сызрань, пер Достоевского, д 34) пройдет под девизом «К борьбе за экологическое просвещение масс будь готов!».
Для гостей праздника будет организована программа «Экологическая сказка «Хроники Лукоморья». Будут организованы интерактивные площадки «Там на неведомых дорожках», «Избушка травницы», «Водное царство», «Музейная груша» (встреча с бардами), «экологическая» библиотека и «экологический» кинотеатр, фэнтези-зона «Мир после…», увлекательные мастер-классы, «Караоке»-зона, зона раскопок, игротека «Экоэрудиты» и многое другое.
Высказать свое отношение к существующим проблемам в сфере экологии, напомнить о красоте окружающего мира можно будет поучаствовав в городском конкурсе и выставке «Среда обитания», которые станут кульминацией праздника. Революционный девиз «Ночи» будет поддержан специально подготовленной для любителей истории «революционной» площадкой.
19 мая с 17:00 до 20:00 в Нефтегорском детском музее (Самарская обл., Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр-т Победы, д 5) пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
В Международный день музеев Нефтегорский музей приглашает посетить бесплатные экскурсии по выставкам: «Птицы Самарского края», «Путешествие в недра земли», «Путешествие вглубь времен», «Нескончаемое эхо войны».
Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению куклы-оберега, ознакомиться с техникой росписи сувенирных яиц, а также узнать технологию инкрустирования картин гвоздями.
В связи с годом экологии пройдет акция по посадке семян «Вырасти цветок». Цветы будут посажены на клумбе перед музеем. Каждый цветок будет носить имя ребенка, который его посадит. В течение лета дети будут ухаживать за своими «именными» растениями.
19 мая с 18:00 до 19:00 в Краеведческий музей городского округа Сызрань (Самарская обл., г. Сызрань, пер Достоевского, д 34) состоится Всероссийская акция «Ночь в музее».
Ведущей одной из площадок в Краеведческом музее будет руководитель Студии эстрадного танца «Адиант» Ирина Сергеевна Тагильцева.
19 мая с 18:00 до 23:00 пройдет «Ночь музеев» в Клявлинском историко-краеведческом музее (Самарская обл., Клявлинский р-н, ж/д_ст Клявлино, ул. Советская, д 37).
У гостей музея будет возможность посетить постоянные экспозиции, а также познакомиться с временными выставками – «Краски любви и нежности» и «Мой заповедный край».
В программе:
18:00 – театрализованное представление «О чем расскажет народная игрушка», которое окунет посетителей в мир народной обрядовой куклы с ее легендами и сказаниями. По окончании представления гостей ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «Кувадка», символизирующей защиту от нечистой силы младенца.
19:30 – «Бумажное шоу», где гости праздника получат один килограмм бумажных эмоций, побывают на бумажных облаках и примут участие в викторине.
21:00 – в рамках празднования 100-летия революции планируется показ видеофильма под открытым небом, посвященный данному историческому событию.
19 мая с 15:00 до 16:00 в Центральной межпоселенческой библиотеке Приволжского района Самарской области (Самарская обл., Приволжский р-н, с Приволжье, ул. Мира, д 11) в рамках акции «Ночь музеев» пройдет встреча «Революция в России: взгляд через столетие».
Октябрьская революция 1917 года стала одним из важнейших и крупнейших политических событий ХХ века. Всестороннее и объективное ее изучение помогает осознать трагичность раскола общества на противоборствующие стороны, понять важность для России сильной государственной власти, поддерживаемой всеми слоями населения страны. Изучение Октябрьской революции не утратило своей актуальности и в наши дни, ибо оно непосредственно связано с решением одной из самых острых проблем современности – проблемы войны и мира.
Посетители узнают о ранее неизвестных страницах Октябрьской революции. Видеопрезентация и книжная выставка дополнят рассказ.
20 мая с 19:00 до 21:00 в Краеведческом музее г.о. Чапаевск (Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д 18) пройдет Краеведческая игра «Еще раз о Чапаеве».
В этот вечер музей распахнет двери для гостей и жителей города. В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев, все желающие смогут принять участие в краеведческой игре «Еще раз о Чапаеве». Участникам мероприятия предстоит решить исторические загадки, посвященные жизни В. И. Чапаева, вспомнить, как в городе и области увековечена память легендарного комдива.
20 мая с 18:00 до 24:00 в Историко-краеведческом музее «Самарская Лука» (Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Комсомольская, д 28) пройдет акция «Ночь в музее», посвященная 100–летию Заповедной системы и юбилею города.
В рамках акции на территории г.о. Жигулевск будут работать две площадки: на улице Пушкина и в музее «Самарская Лука».
Программа акции:
- 18:00 – 21:00 - Торжественное открытие «Ночи в музее» МБУК ИКМ «Самарская Лука» на ул. Пушкина. Музыкальная программа, ростовые куклы, мастер – классы на улице, выставка ДПИ.
-19:00-20:00 - Интерактивная экскурсия по залам музея «А знаете ли вы?» (или все о летучей мыши и не только).
- 20:00 – 21:00 - Награждение победителей и участников городской квест – игры «Экскурс в историю любимого города». Демонстрация фотоотчетов команд – участников игры. Беспроигрышная викторина «100 и 1 вопрос».
- 21:00-22:00 - Мастер – классы для посетителей: роспись пряников, брелоков, «прищепки» и др.
- 22:00-24:00 - Экологически – краеведческая игра «Зов Жигулей» для всех желающих.
- С 23:00 и до последнего посетителя музея – просмотр фильмов о Жигулевском природном биосферном заповеднике им. И.И. Спрыгина, о городе Жигулевске. Чаепитие. Фото на память.
20 мая с 19:00 до 23:00 в Музее «Октябрьск-на-Волге» (Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Вокзальная, д 12) пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
Традиционная акция будет посвящена Году экологии в России. Включенные в программу мероприятия пройдут не только под кровом музея, но и на площадке под открытым небом.
Программа акции «Ночь музеев – 2017»:
19:00 – торжественное открытие акции. Концертная программа и награждение дарителей музея;
19:45 – начало работы трех площадок: эковикторина «Знакомьтесь – природа»; интерактивная выставка «Волшебство народной куклы»; квест-игра «Экологическая кругосветка»;
21:00 – традиционное чаепитие с русским самоваром;
22:00 – камерный концерт. Сольная программа Сызранского барда – Елена Гало;
23:00 – праздничный фейерверк.
20 мая с 20:00 до 23:00 в Большеглушицком историко-краеведческом музее (Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с Большая Глушица, ул. Советская, д 62А) пройдет «Ночь музеев».
Главным событием станет открытие новой площадки «Крестьянский дворик», где гости мероприятия смогут попробовать уху, сваренную по особому старинному рецепту, принять участие в увлекательной экскурсий «Тушите свет» в полной темноте, только при свете фонаря, смогут познакомиться с экспонатами, а также стать участником акции «Я – экскурсовод» и получить за это ценный приз. Еще одной «изюминкой» вечера станет катание на лошади, редкой для данной местности породы.
С 20 мая 17:00 до 21 мая 01:00 в Тольяттинском художественном музее (Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д 22 (правое крыло) пройдет «Кофейная ночь».
В эту ночь пространство музея волшебным образом преобразится: посетителей ждут выступления, конкурсы с призами, аквагрим, просмотр короткометражных фильмов, фотозона и, конечно же, кофе, чей аромат будет встречать гостей буквально с порога музея. Помимо выставки художников Поволжья «Кофемания», можно будет увидеть спектакль от театра «Секрет», порадоваться талантам студентов музыкального колледжа, гостей поразит шоу световых картин, а также можно будет поучаствовать в мастер-классе по историческому танцу от студии «Филира» и многое-многое другое.
20 мая с 18:00 до 23:00 в Историко-краеведческом музее Кинель-Черкасского района Самарской области (Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н, с Кинель-Черкассы, ул. Ленинская, д 46) пройдет акция «Ночь музеев».
Хранилище истории и культуры откроет в этот день двери для посетителей, а также подготовит специальную программу. Все желающие смогут побывать в выставочных залах музея бесплатно, познакомиться с новыми экспозициями.
В историческом зале посетители прослушают лекцию на тему «Чапанное восстание в селе Кинель-Черкассы», посвященную 100-летию революции. Все желающие смогут посетить экскурсии по экспозициям исторического зала, познакомится с выставками и экспозициями: «Купеческая гостиная», «Животный мир нашего края», «Ирландия».
В сувенирной лавке «Мастерица» гости посмотрят изделия мастеров народного творчества Кинель-Черкасского района. Посетителям представится возможность в предлагаемых обстоятельствах побывать в чайной таверне XIX века и угоститься чаем с баранками и кусковым сахарком, узнать историю о создании тульского самовара.
20 мая с 19:00 до 21:55 в Музейно-выставочном центре «Самара Космическая» (г. Самара, пр-т Ленина, д 21) пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
Для посетителей музея в самый неурочный час будут презентованы экскурсионные программы, насыщенные углубленным и расширенным материалом по истории освоения космического пространства. Проект «Spacebook – карманный космос» позволит подробнее узнать о принципах работы системы формирования прогнозов погоды, сигналов спасательных средств и методах их обнаружения с использованием орбитальных космических аппаратов. Кроме того, в ходе экскурсии посетители познакомятся с уникальными технологическими решениями и разработками отечественных инженеров космической отрасли.
20 мая с 17:00 до 21:00 в Городском музейном комплексе «Наследие» (экомузей) (Самарская обл., г. Тольятти, ул. Советская, д 39) пройдет встреча «Сумерки в музее».
Программа начнется стартом пешеходных экскурсий в двух точках Центрального района Тольятти. Экскурсия «Старый Ставрополь» начнется от кинотеатра «Буревестник», «Соцгород и его окрестности» – от театра «Колесо». Экскурсоводы расскажут об истории перенесения города, о возникновении и развитии первых объектов культуры, образования и спорта и о людях, прославивших город.
Продолжением экскурсий станут интерактивные площадки на территории музея. Детей и взрослых заинтересуют мастер-классы по изготовлению кукол, вязанию крючком и вышиванию, викторины и творческие занятия, такие как рисование песком и праздничный макияж аквагримом. Желающие смогут ознакомиться с экспозицией «Старый новый город: история одного дома» и интерактивной выставкой «Тайны забытых вещей». В завершение самых выносливых ждет небольшой концерт и танцевальный сюрприз.
20 мая с 18:00 до 23:59 в Тольяттинском краеведческом музее (Самарская обл., г. Тольятти, б-р Ленина, д 22) пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
Музей приглашает горожан всех возрастов на настоящую «Ночь революций». «Ночь» обещает быть жарко-революционной. Интерактивные и театрализованные площадки, квесты, мастер-классы, расследования на музейных экспозициях и выставках (а также в музейных подземельях) посвящены разного рода революциям, произошедшим в ХХ веке. Среди них – революция 1917 года, техническая революция, кулинарная, революция в «телостроительстве» и прочие.
Взрослым и юным посетителям предлагаются различные «революционные опыты», позволяющие глубже окунуться в атмосферу истории и культуры ХХ века, в том числе Ставрополя – Тольятти.
На «революционной» «Ночи музеев» – не страшно, а жутко интересно. Музей ждет семьи, компании и просто страстных «революционеров», готовых в приключенчески-познавательной форме совершить личные открытия, изменяющие привычную картину мира.
Информацию о мероприятиях, проходящих в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в Самарской области можно узнать на карте культурных событий на сайте министерства культуры Самарской области http://mincult.samregion.ru/measures/, на портале Культура.РФ http://www.culture.ru/ и на официальной странице Всероссийской акции «Ночь музеев» http://www.culture.ru/s/museumnight/.