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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

Проезд по Волжскому шоссе на участке, примыкающем к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщили в мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута №45. Теперь они будут курсировать по следующей схеме:

В направлении 
24 июля 2017, 08:52
Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.

По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» 

24 июля 2017, 08:09
Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.

Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» 
24 июля 2017, 07:48
В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в Самаре в результате ДТП пострадал малолетний ребёнок. Примерно в 1:20 на улице Физкультурной водитель автомобиля ВАЗ-21104 сбил двухлетнюю девочку.

По предварительной информации сотрудников полиции, за рулём вазовской 
22 июля 2017, 02:54
Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста

Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста

В Самаре с 22 июля планируют открыть движение транспорта по левой стороне Южного моста, а правую перекроют. Сейчас на путепроводе идут последние приготовления к этому переходу, передает «Самарская газета».

Как уже сообщала «ТЕРРА», работы на путепроводе «Аврора» 
21 июля 2017, 05:14
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала 

21 июля 2017, 11:53
Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

В Самаре со среды, 26 июля, изменится схема движения на участке Московского шоссе в районе улицы Луначарского. Как уже сообщала «ТЕРРА», там строят новую транспортную развязку.

Движение по направлению «в город» на участке магистрали от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
21 июля 2017, 09:01
Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение  «в город».

«При этом для проведения работ будет 

20 июля 2017, 06:00
Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей

Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей

В Самаре пересчитают стоимость ремонта Московского шоссе. Региональный минтранс объявил конкурс по определению подрядчика, который проведет публичный технологический и ценовой аудит проекта реконструкции главной дороги областного центра, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об участке от проспекта Кирова 

19 июля 2017, 12:17
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