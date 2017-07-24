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В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов
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24 июля 2017, 08:52
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Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa
Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.
По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» …
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24 июля 2017, 08:09
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Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны
В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.
Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» …
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24 июля 2017, 07:48
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В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку
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22 июля 2017, 02:54
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Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста
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21 июля 2017, 05:14
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Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
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21 июля 2017, 12:33
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Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала …
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21 июля 2017, 11:53
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Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля
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21 июля 2017, 09:01
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Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня
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20 июля 2017, 06:00
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Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей
В Самаре пересчитают стоимость ремонта Московского шоссе. Региональный минтранс объявил конкурс по определению подрядчика, который проведет публичный технологический и ценовой аудит проекта реконструкции главной дороги областного центра, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об участке от проспекта Кирова …
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19 июля 2017, 12:17