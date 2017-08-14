Скоро самарцы увидят обновленный самолет-памятник Ил-2



Напомним, памятник демонтировали два года назад. Он прошел реставрацию в заводских … Завод «Авиакор» передал легендарный самолет-штурмовик Ил-2 подрядчику ремонта Московского шоссе. Скоро его снова установят в историческом месте, где главная городская магистраль пересекается с проспектом Кирова, передает 63.ru.Напомним, памятник демонтировали два года назад. Он прошел реставрацию в заводских