В Самаре Московское шоссе оборудуют видеокамерами на сумму 42 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который поставит, смонтирует и наладит комплексы фотовидеофиксации правил дорожного движения вдоль главной улицы областного центра, объявил «Ростелеком». Согласно техзаданию, заказчику нужно поставить 8 комплексов «Кречет-С» производства ЗАО «Ольвия». Стоимость каждого комплекта вместе с монтажом обойдется бюджету в сумму свыше пяти миллионов рублей.
Камеры, которые появятся от улицы Революционной до ТЦ «Самолет», будут работать в режиме просмотра обоих направлений движения. Под видеоприцелом окажутся почти все автомобилисты на Московском шоссе от проспекта Масленникова до кольца с проспектом Кирова. По заверениям разработчиков, «Кречет-С» способен определять точные координаты и скорость движения на четырех полосах одновременно, фиксировать регистрационные госзнаки, обеспечивать качественное удержание цели. Многопиксельная камера позволяет получать видео такой высокой чёткости, что на нем хорошо различимы не только номера, но и лица водителей. В условиях недостаточной освещённости или плохой погоды на устройстве включается безопасный для людей прожектор инфракрасного излучения.
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