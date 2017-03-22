Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:
- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов плодовых деревьев?
- Рекомендации эксперта по поводу подкормки комнатных растений.
- Как вырастить дома «Долларовое дерево»?
- Балкон 21-го века. Расширяем пространство квартиры. Опыт специалистов.
Смотрите «Дачный мир» на телеканале ТЕРРА – РЕН ТВ в среду, 22 марта, в 18:20 и в четверг, 23 марта, в 06:55.
Ведущая программы - кандидат биологических наук Ирина Васильевна Рузаева.
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28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!
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22 марта 2017, 02:41
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Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта
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21 марта 2017, 12:58
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!
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21 марта 2017, 11:24
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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20 марта 2017, 01:02
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Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта
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17 марта 2017, 01:24
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«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»
Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.
Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.
Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать …
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15 марта 2017, 05:56
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Анонс программы «Дачный мир» 15 марта
Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
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15 марта 2017, 05:06
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Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта
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14 марта 2017, 01:18
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Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
Графики отставания. Чем чреваты срывы сроков возведения объектов к чемпионату мира по футболу?
Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?
На грани экологической катастрофы. Половина населения Самарской области пьет некачественную …
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13 марта 2017, 03:56
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Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки
В Самарской области в поселке Усть-Кинельский проходит Губернская сельскохозяйственная выставка. В день открытия состоялся круглый стол «Мастер-класс по садоводству». В мероприятии приняла участие ведущая программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА», кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Её выступление было посвящено теме: …
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23 сентября 2016, 05:16
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«Дачный мир» выходит на новый уровень
«Дачный мир» выходит на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» с 2000 года. Программа является безоговорочным лидером темы. Суммарная аудитория «Дачного мира» с учетом радиослушателей и интернет-пользователей достигает 200 000 человек. Это почти в 6 раз больше максимальной вместимости самарского стадиона «Металлург».
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14 марта 2016, 05:19