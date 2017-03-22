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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!

28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!

«ТЕРРА» выберет новую ведущую для спик-шоу «Бункер S». Ищем веселую, милую, обаятельную и смешливую девушку не моложе 18 лет. Общепринятые стандарты красоты – 90-60-90 и тому подобное – не имеют значения,  главное - заразительный смех!

«Бункер S» - развлекательное спик-шоу ТРК 

22 марта 2017, 02:41
Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Концовку смазали, но ничью удержали - разбор матча "Крылья Советов" - "Ростов".

На душе тревога - болельщики о судьбе "Крыльев" в текущем чемпионате России.

Первая весенняя - молодёжная команда "Крылья Советов" одержала 

21 марта 2017, 12:58
Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми попасть на предпремьерный показ фильма «Время  первых». Он состоится в Самаре 4 апреля в мультиплексе «Киномост» по адресу: улица Ново-Садовая, 160м, ТЦ «МегаСити».

Вас ждет не просто премьера 

21 марта 2017, 11:24
Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

20 марта на радио «DFM в Самаре» стартует новая игра – «Ждун». Самые внимательные получат приз!
20 марта 2017, 01:02
Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Сегодня в программе «Всё самое лучшее» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

-  Маленькие модницы и стильные леди покоряют подиум. В Самаре завершился конкурс красоты "Мисс бьюти Самара 2017". Кто отправится очаровывать столицу?

- В любом салоне посоветуют десятки матрасов на любой 

17 марта 2017, 01:24
«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.

Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.

Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать 
15 марта 2017, 05:56
Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
 
Разнообразные композиции из комнатных растений.
 
Сад вашей мечты. Полезная информация от нашего эксперта.
 
Новый дизайн старого участка. Рекомендации от 

15 марта 2017, 05:06
Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Реванш не состоялся - в матче 19 тура чемпионата России "Крылья Советов" во второй раз за сезон проиграли "Уфе" (детали поединка в нашем отчёте).

Мужики с берегов Дона - представляем футбольный 

14 марта 2017, 01:18
Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Графики отставания. Чем чреваты срывы сроков возведения объектов к чемпионату мира по футболу?

Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?

На грани экологической катастрофы. Половина населения Самарской области пьет некачественную 

13 марта 2017, 03:56
Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки

Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки

В Самарской области в поселке Усть-Кинельский проходит Губернская сельскохозяйственная выставка. В день открытия состоялся круглый стол «Мастер-класс по садоводству». В мероприятии приняла участие ведущая программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА», кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Её выступление было посвящено теме: 

23 сентября 2016, 05:16
«Дачный мир» выходит на новый уровень

«Дачный мир» выходит на новый уровень

«Дачный мир» выходит на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» с 2000 года. Программа является безоговорочным лидером темы. Суммарная аудитория «Дачного мира» с учетом радиослушателей и интернет-пользователей достигает 200 000 человек. Это почти в 6 раз больше максимальной вместимости самарского стадиона «Металлург».
14 марта 2016, 05:19
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