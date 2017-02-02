В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот" Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой …