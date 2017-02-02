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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 февраля 2017г 
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В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот"

Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой 

16 января 2017, 06:14
«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» смог доказать в суде незаконность надбавки, которую начислила Украина за транзит аммиака, сообщает компания. Высший административный суд этой страны удовлетворил кассационную жалобу тольяттинского химконцерна на решение двух нижестоящих инстанций. Приказ украинского минэкономразвития о надбавке к тарифу за транзит аммиака 

30 ноября 2016, 10:58
Александр Ефанов передумал уходить в Арбитражный суд

Александр Ефанов передумал уходить в Арбитражный суд

Кресло председателя Арбитражного суда Самарской области останется вакантным неопределенное время. Александр Ефанов, единственный претендент на этот пост, неожиданно отозвал свою кандидатуру.

Напомним, областной арбитраж остался без руководителя в мае 2015 года. Полномочия занимавшего этот пост Дмитрия Плешкова были прекращены досрочно. Причиной 

29 ноября 2016, 11:14
СК России не выпустил за границу почти 8 млрд рублей ТоАЗа

СК России не выпустил за границу почти 8 млрд рублей ТоАЗа

Следственный комитет России предотвратил вывод за границу почти 8 млрд рублей, предназначенных для выплаты дивидендов руководителям «Тольяттиазота», находящимся в международном розыске по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Мосгорсуд поддержал решение Басманного суда об аресте счетов ТоАЗа, сообщает газета 
17 октября 2016, 01:04
«Борские минеральные воды» могут признать банкротом

«Борские минеральные воды» могут признать банкротом

Самарская компания «ХимОйл» обратилась в областной арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным общества с ограниченной ответственностью «Борские минеральные воды». Последнее, по данным истца, задолжало ему около 15 миллионов рублей.

Долг возник из-за задержки оплаты по договору поставки форм для пластиковых 

12 октября 2016, 02:59
Самарские чиновники не хотят платить владельцу «Магнита»

Самарские чиновники не хотят платить владельцу «Магнита»

Администрация городского округа Самара направила кассационную жалобу на решение арбитражного суда о взыскании в пользу компании «Тандер» 23 миллионов рублей за отказ в строительстве гипермаркета «Магнит» на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова.

Судебное разбирательство инициировали бизнесмены, которые потребовали обязать мэрию 

22 сентября 2016, 04:50
Вокруг компании

Вокруг компании "ТольяттиАзот" продолжается корпоративный конфликт

На 27 сентября в  областном арбитражном суде назначено рассмотрение двух исков от акционера ТоАЗа Евгения Седыкина, в которых он требует признать недействительным решение Совета директоров ОАО о созыве годового общего собрания акционеров. А также приостановить действие решений, принятых на этом 

9 сентября 2016, 04:18
Самарский «Электрощит» проиграл налоговой 23 миллиона рублей

Самарский «Электрощит» проиграл налоговой 23 миллиона рублей

ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграло судебный спор региональной налоговой службе. В арбитражном суде Самарской области требовало отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за период с 2010 

31 августа 2016, 05:14
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