Завершился очередной этап судебных разбирательств в рамках корпоративного конфликта вокруг АО "Тольяттиазот". Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение по иску одного из акционеров общества Андрея Иванова.
Напомним, в июне прошлого года в Тольятти прошло сразу два годовых собрания держателей ценных бумаг ТоАЗа и два заседания Совета директоров. Одно из мероприятий было организовано Евгением Седыкиным и группой других миноритариев компании. Андрей Иванов потребовал признать принятые там решения незаконными. Иск удовлетворил областной арбитраж а, затем, и вышестоящие инстанции. При этом, аналогичная ситуация возникла в 2015 году, когда легитимное собрание акционеров не удалось провести из-за отсутствия кворума. Тогда господин Седыкин провел альтернативное заседание, его итоги также были оспорены Андреем Ивановым. Стоит отметить, что по заявлению ТоАЗа в отношении Седыкина было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации реестра владельцев ценных бумаг. Представители компании связывают эти процессы с попытками рейдерского захвата предприятия.
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