Арбитражный суд Москвы отклонил иск тольяттинской компании «Профессиональные системы «Курара» о взыскании с «Рамблера» 854 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 13 фотографий. По мнению заявителя, ответчик незаконно разместил изображения в сервисе «Рамблер. Новости», которые впервые были опубликованы на сайте истца. Однако судьи такую позицию не поддержали, указав, что новостной ресурс не может нести никакой ответственности за содержание распространяемой сетевыми изданиями и сайтами информации, а также что-либо знать о результатах интеллектуальной собственности. Согласно материалам дела, «Рамблер» разместил в своей новостной ленте ссылку на материалы «Самарской газеты». По условиям мирового соглашения издание мэрии Самары теперь должно выплатить тольяттинцам 500 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Фактически уже получив эти деньги, «Курара» также потребовала соответствующих выплат не только от нарушителей, но и от информационного посредника.
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Арбитражный суд отменил результаты нелегитимного собрания акционеров ТОАЗа
Завершился очередной этап судебных разбирательств в рамках корпоративного конфликта вокруг АО "Тольяттиазот". Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение по иску одного из акционеров общества Андрея Иванова.
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2 февраля 2017, 05:38
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Александр Ефанов передумал уходить в Арбитражный суд
Кресло председателя Арбитражного суда Самарской области останется вакантным неопределенное время. Александр Ефанов, единственный претендент на этот пост, неожиданно отозвал свою кандидатуру.
Напомним, областной арбитраж остался без руководителя в мае 2015 года. Полномочия занимавшего этот пост Дмитрия Плешкова были прекращены досрочно. Причиной …
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29 ноября 2016, 11:14
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«Борские минеральные воды» могут признать банкротом
Самарская компания «ХимОйл» обратилась в областной арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным общества с ограниченной ответственностью «Борские минеральные воды». Последнее, по данным истца, задолжало ему около 15 миллионов рублей.
Долг возник из-за задержки оплаты по договору поставки форм для пластиковых …
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12 октября 2016, 02:59
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Самарские чиновники не хотят платить владельцу «Магнита»
Администрация городского округа Самара направила кассационную жалобу на решение арбитражного суда о взыскании в пользу компании «Тандер» 23 миллионов рублей за отказ в строительстве гипермаркета «Магнит» на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова.
Судебное разбирательство инициировали бизнесмены, которые потребовали обязать мэрию …
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22 сентября 2016, 04:50
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«Рамблер» сделал редизайн своих новостей
Теперь в новостном блоке есть классическая подборка событий дня, добавилось разделение по «сюжетам в развитии», раздел аналитической информации, где собраны статьи на экономические и общественно-политические темы, а также рубрика «Выбор читателей». Фоторепортажи и видеоматериалы стали подаваться в более широком ключе. …
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30 июля 2015, 06:49
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ФСФР интересовалась чужой перепиской
Московский арбитражный суд признал незаконным решение Федеральной службы по финансовым рынкам о привлечении к ответственности «Рамблер интернет холдинг» (входит в «Афиша-Рамблер-Суп»), сообщило агентство РАПСИ и подтвердил «Ведомостям» представитель компании. ФСФР в апреле этого года оштрафовала компанию на 0,5 млн руб. …
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25 июля 2013, 08:55
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Для тех, кто не знает, что хочет
"Яндекс" разрабатывает сервис, который подскажет людям, что им нужно, сообщают "Ведомости".
"Афишу и Рамблер" покидают несколько ключевых топ-менеджеров: директор по продуктам Дмитрий Степанов, директор по разработке Виктор Ламбурт и арт-директор Ирина Волошина. Команда переходит в "Яндекс", чтобы заняться сервисами, предназначенными для …
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21 мая 2013, 03:21