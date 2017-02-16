Теперь в новостном блоке есть классическая подборка событий дня, добавилось разделение по «сюжетам в развитии», раздел аналитической информации, где собраны статьи на экономические и общественно-политические темы, а также рубрика «Выбор читателей». Фоторепортажи и видеоматериалы стали подаваться в более широком ключе. …