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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Арбитражный суд отменил результаты нелегитимного собрания акционеров ТОАЗа

Арбитражный суд отменил результаты нелегитимного собрания акционеров ТОАЗа

Завершился очередной этап судебных разбирательств в рамках корпоративного конфликта вокруг АО "Тольяттиазот". Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение по иску одного из акционеров общества Андрея Иванова.
Напомним, в июне прошлого года в Тольятти прошло сразу два годовых собрания держателей ценных 

2 февраля 2017, 05:38
Александр Ефанов передумал уходить в Арбитражный суд

Александр Ефанов передумал уходить в Арбитражный суд

Кресло председателя Арбитражного суда Самарской области останется вакантным неопределенное время. Александр Ефанов, единственный претендент на этот пост, неожиданно отозвал свою кандидатуру.

Напомним, областной арбитраж остался без руководителя в мае 2015 года. Полномочия занимавшего этот пост Дмитрия Плешкова были прекращены досрочно. Причиной 

29 ноября 2016, 11:14
«Борские минеральные воды» могут признать банкротом

«Борские минеральные воды» могут признать банкротом

Самарская компания «ХимОйл» обратилась в областной арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным общества с ограниченной ответственностью «Борские минеральные воды». Последнее, по данным истца, задолжало ему около 15 миллионов рублей.

Долг возник из-за задержки оплаты по договору поставки форм для пластиковых 

12 октября 2016, 02:59
Самарские чиновники не хотят платить владельцу «Магнита»

Самарские чиновники не хотят платить владельцу «Магнита»

Администрация городского округа Самара направила кассационную жалобу на решение арбитражного суда о взыскании в пользу компании «Тандер» 23 миллионов рублей за отказ в строительстве гипермаркета «Магнит» на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова.

Судебное разбирательство инициировали бизнесмены, которые потребовали обязать мэрию 

22 сентября 2016, 04:50
«Рамблер» сделал редизайн своих новостей

«Рамблер» сделал редизайн своих новостей

Теперь в новостном блоке есть классическая подборка событий дня, добавилось разделение по «сюжетам в развитии», раздел аналитической информации, где собраны статьи на экономические и общественно-политические темы, а также рубрика «Выбор читателей». Фоторепортажи и видеоматериалы стали подаваться в более широком ключе. 
30 июля 2015, 06:49
ФСФР интересовалась чужой перепиской

ФСФР интересовалась чужой перепиской

Московский арбитражный суд признал незаконным решение Федеральной службы по финансовым рынкам о привлечении к ответственности «Рамблер интернет холдинг» (входит в «Афиша-Рамблер-Суп»), сообщило агентство РАПСИ и подтвердил «Ведомостям» представитель компании. ФСФР в апреле этого года оштрафовала компанию на 0,5 млн руб. 

25 июля 2013, 08:55
Для тех, кто не знает, что хочет

Для тех, кто не знает, что хочет

"Яндекс" разрабатывает сервис, который подскажет людям, что им нужно, сообщают "Ведомости".

"Афишу и Рамблер" покидают несколько ключевых топ-менеджеров: директор по продуктам Дмитрий Степанов, директор по разработке Виктор Ламбурт и арт-директор Ирина Волошина. Команда переходит в "Яндекс", чтобы заняться сервисами, предназначенными для 

21 мая 2013, 03:21
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