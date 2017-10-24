С 1981 до 1992 года ракетоносцы производили на заводе "Авиакор". По информации "ТЕРРЫ", уже в этом году самарское предприятие приступит к ремонту и модернизации таких самолетов, речь идет о многомиллиардном контракте с Министерством обороны. Тем более что для "Авиакора" это …