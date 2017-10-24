12
25
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                         d8888    .d8888b.   888  8888888888P   .d8888b.  
                        d8P888   d88P  Y88b  888        d88P   d88P  Y88b 
                       d8P 888          888  888       d88P    888    888 
  8888b.    .d8888b   d8P  888        .d88P  888      d88P     888        
     "88b  d88P"     d88   888    .od888P"   888     d88P      888        
 .d888888  888       8888888888  d88P"       888    d88P       888    888 
 888  888  Y88b.           888   888"        888   d88P        Y88b  d88P 
 "Y888888   "Y8888P        888   888888888   888  d8888888888   "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Область заплатит за тольяттинские квартиры

Область заплатит за тольяттинские квартиры

Еще одна неудача юристов областных ведомств в апелляционной инстанции. На этот раз речь идет о попытке министерства социально-демографической и семейной политики опротестовать решение арбитражного суда по иску Тольяттинской мэрии.
Как уже рассказывала "ТЕРРА", муниципалитет регулярно судится с региональными властями, требуя 

5 сентября 2017, 04:50
Проиграли апелляцию

Проиграли апелляцию

Правительству Самарской области и региональному минимущества не удалось оспорить решение арбитражного суда и получить долю в собственности в 6-этажном учебном корпусе национального исследовательского университета имени Королева.
Соответствующую жалобу отклонил 11-й арбитражный апелляционный суд. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, иск к 

5 сентября 2017, 03:42
У «Таганки» могут снести шинный центр

У «Таганки» могут снести шинный центр

Шинный центр «Таганка» может лишиться торгово-офисного центра в Самаре на улице Мориса-Тореза. С 2015 года снести трехэтажное здание требует мэрия городского округа Самара. Нежилое помещение было построено без разрешительной документации. Собственник объекта -  башкирское ООО «Ратекс» - с требованием не согласно 

10 мая 2017, 04:14
Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114

Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114

На работы по модернизации региональных самолетов Ил-114-300 будет выделено 20 миллиардов 400 миллионов рублей - сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин.

Напомним, впервые тема возобновления серийного производства этого самолета была озвучена во время визита президента Владимира Путина в Самару летом 2014 

9 марта 2017, 11:12
Тольяттинская компания «Профессиональные системы «Курара» не смогла взыскать с «Рамблера» 854 тысячи рублей

Тольяттинская компания «Профессиональные системы «Курара» не смогла взыскать с «Рамблера» 854 тысячи рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск тольяттинской компании «Профессиональные системы «Курара» о взыскании с «Рамблера» 854 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 13 фотографий. По мнению заявителя, ответчик незаконно разместил изображения в сервисе «Рамблер. Новости», которые впервые были опубликованы 

16 февраля 2017, 04:49
Завод «Авиакор» хочет отсудить у Самарской области 8,3 млн рублей

Завод «Авиакор» хочет отсудить у Самарской области 8,3 млн рублей

Компания «Авиакор - Авиационный завод» собирается отсудить у Самарской области 8 миллионов 300 тысяч рублей за содержание самолёта экс-губернатора Константина Титова. Соответствующий иск предприятия принят арбитражным судом губернии. Завод пытается не только взыскать с регионального Минимущества долг за поддержание лайнера 

10 октября 2016, 05:34
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с гендиректором ОАО «Авиакор - авиационный завод» Алексеем Гусевым

Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с гендиректором ОАО «Авиакор - авиационный завод» Алексеем Гусевым

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне визита первых лиц государства провел рабочую встречу с генеральным директором открытого акционерного общества "Авиакор - авиационный завод" Алексеем Гусевым.
Центральной темой беседы стали перспективы входа предприятия в состав "Объединенной авиастроительной корпорации". Переговоры ведутся как 
22 января 2016, 05:52

"Ту-95" возвращается в Самару

С 1981 до 1992 года ракетоносцы производили на заводе "Авиакор". По информации "ТЕРРЫ", уже в этом году самарское предприятие приступит к ремонту и модернизации таких самолетов, речь идет о многомиллиардном контракте с Министерством обороны. Тем более что для "Авиакора" это 
19 марта 2015, 09:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.