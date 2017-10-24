Как говорится в материалах дела, в мае прошлого года между двумя предприятиями был заключен договор поставки продукции для сервисного обслуживания самолетов Ту-95мс. Самарский завод получил аванс в размере около 39.5 миллионов рублей, суммарно же отгрузил комплектующих более чем на 92 миллиона. Таким образом, долг "Туполева" составил порядка 53 миллионов рублей. Взыскать его "Авиакор" попытался в суде. Однако, служители Фемиды указали, что при заключении договора истец согласился, что финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета и оплата производится после соответствующего транша заказчику. Однако, министерство обороны до сих пор не рассчиталось с "Туполевым", поэтому требовать от него перечислить задолженность не представляется возможным.
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Проиграли апелляцию
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Шинный центр «Таганка» может лишиться торгово-офисного центра в Самаре на улице Мориса-Тореза. С 2015 года снести трехэтажное здание требует мэрия городского округа Самара. Нежилое помещение было построено без разрешительной документации. Собственник объекта - башкирское ООО «Ратекс» - с требованием не согласно …
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9 марта 2017, 11:12
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16 февраля 2017, 04:49
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Компания «Авиакор - Авиационный завод» собирается отсудить у Самарской области 8 миллионов 300 тысяч рублей за содержание самолёта экс-губернатора Константина Титова. Соответствующий иск предприятия принят арбитражным судом губернии. Завод пытается не только взыскать с регионального Минимущества долг за поддержание лайнера …
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Центральной темой беседы стали перспективы входа предприятия в состав "Объединенной авиастроительной корпорации". Переговоры ведутся как …
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22 января 2016, 05:52
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"Ту-95" возвращается в Самару
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19 марта 2015, 09:23