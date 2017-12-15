Совет директоров Центробанка сегодня соберется на последнее в этом году заседание. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет снижена сразу на 25 базисных пунктов до 8% годовых.

Этому способствует замедление инфляции в России ниже целевого уровня в 4%. Все это значит, что …