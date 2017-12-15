Совет директоров Центробанка в пятницу, 15 декабря, собрался на последнее в 2017 году заседание и снизил ключевую ставка сразу на 50 базисных пунктов - до 7,75% годовых. Это даже больше, чем накануне прогнозировали эксперты. За год такое послабление регулятора уже шестое по счету.
Напомним, в начале 2017-го данный показатель равнялся 10 процентам. Снижению ставки способствовало замедление инфляции в России ниже целевого уровня в 4%. Всё это значит, что после 1 января кредиты, в том числе и ипотечные, могут подешеветь.
|
ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию
В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.
«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не …
|
15 декабря 2017, 12:01
|
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов
|
15 декабря 2017, 11:22
|
В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ
Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.
«Это внутренний документ …
|
15 декабря 2017, 05:42
|
Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения
Занятия пройдут в 25 регионах страны. В качестве пилотной площадки выбрали Самару. Первая лекция для пенсионеров прошла в экономическом университете.
|
31 октября 2017, 02:04
|
ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%
Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. При этом Банк России будет учитывать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели. Инфляция остается вблизи четырех процентов, указано в сообщении.
«Отклонение инфляции …
|
27 октября 2017, 03:41
|
ЦБ снизил ключевую ставку
|
18 сентября 2017, 04:20
|
Что будет с ключевой ставкой: прогноз экспертов
|
13 сентября 2017, 03:07