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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 
15 декабря 2017, 12:01
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Совет директоров Центробанка сегодня соберется на последнее в этом году заседание. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет снижена сразу на 25 базисных пунктов до 8% годовых.

Этому способствует замедление инфляции в России ниже целевого уровня в 4%. Все это значит, что 

15 декабря 2017, 11:22
В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.

«Это внутренний документ 
15 декабря 2017, 05:42
Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения

Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения

Занятия пройдут в 25 регионах страны. В качестве пилотной площадки выбрали Самару. Первая лекция для пенсионеров прошла в экономическом университете.
Спустя 40-50 лет они вновь на студенческой скамье. Самарцы "серебряного возраста" пришли в экономический университет, чтобы повысить уровень своей финансовой 

31 октября 2017, 02:04
ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%

ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%

Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. При этом Банк России будет учитывать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели. Инфляция остается вблизи четырех процентов, указано в сообщении.

«Отклонение инфляции 

27 октября 2017, 03:41
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

С 18 сентября ключевая ставка, по которой Центробанк  предоставляет кредиты коммерческим банкам  и готов принимать от них деньги  на депозиты, составляет 8,5%. В пятницу регулятор снизил ее на 0,5%.
Напомним, подобное  происходит уже далеко не первый раз.
Ранее глава ЦБ 

18 сентября 2017, 04:20
Что будет с ключевой ставкой: прогноз экспертов

Что будет с ключевой ставкой: прогноз экспертов

По мнению экспертов, в конце недели Центробанк снизит ключевую ставку до 8,5 процента. Этот вопрос совет директоров регулятора рассмотрит 15 сентября. К снижению ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, по мнению финансистов, «подталкивает» снижение годовой инфляции до исторического минимума - 

13 сентября 2017, 03:07
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