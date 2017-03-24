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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Телерадиокомпания

Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио" в Самаре объявляют отборочный тур международного конкурса "Мисс Русское Радио"

Ты красива, амбициозна и готова свести с ума весь мир? Начни свою головокружительную карьеру в индустрии красоты и моды с регистрации на сайте trkterra.ru.
К участию в кастинге приглашаются незамужние девушки в возрасте от 18 до 24 лет и ростом 

7 февраля 2017, 05:51
«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

Титул «Мисс Самара» в 2017 году завоевала студентка СГСПУ 20-летняя Сара Харун. В финале за титул самой красивой самарской девушки боролись 11 конкурсанток.

Сара покорила жюри своей яркой внешностью и хореографией. Папа девушки родом из Судана. Теперь самарская красавица 
30 января 2017, 11:13
Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Модель Юлиана Королькова, которая несколько лет проживала в Самарской области, в Тольятти, и окончила там школу, представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2017», который проходит на Филиппинах.

«Тольятти большой привет с любовью! Я очень тепло отношусь к этому городу!» 

23 января 2017, 05:38
Тольяттинка поборется за титул самой красивой татарки мира, есть фото

Тольяттинка поборется за титул самой красивой татарки мира, есть фото

Сегодня, 3 сентября, в Челябинске состоится международный конкурс «Татар кызы - 2016» (Татарочка). Участие в нем примут 14 красавиц данной национальности из России, Латвии и Казахстана.
 
Как передает портал «Вслух.ру», Тюменскую область на конкурсе представит уроженка Тольятти, победительница 
3 сентября 2016, 04:33
«Крылья Советов» выбрали лучших девушек Самары

«Крылья Советов» выбрали лучших девушек Самары

В Самаре объявили 12 финалисток конкурса «Мисс Крылья Советов – 2016». По итогам голосования болельщиков были отобраны 24 девушки. Затем финалисток выбрали футболисты.

Победительницу определят 10 июля в клубе «Звезда». Там состоится дефиле, кроме того, девушки продемонстрируют свои творческие способности и 

6 июля 2016, 10:19
Мисс «Русское Радио - Самара» получила в Москве новый титул

Мисс «Русское Радио - Самара» получила в Москве новый титул

18-летняя студентка из Самары Светлана Ратманова вошла в десятку самых элегантных, утонченных и очаровательных девушек России.
17 июня 2015, 11:39
«Мисс Русское Радио - 2015»: голосуем за Светлану Ратманову из Самары!

«Мисс Русское Радио - 2015»: голосуем за Светлану Ратманову из Самары!

Стартовало интернет-голосование за «Мисс Русское Радио - 2015». За почетное звание от любимой радиостанции борются самые привлекательные, утонченные и обаятельные девушки со всей России. Всего участвует 28 конкурсанток. Самару представляет Светлана Ратманова (на фото). Проголосовать за неё можно на сайте 
28 мая 2015, 11:53
«Мисс Русское Радио - Самара» стала 18-летняя Светлана Ратманова

«Мисс Русское Радио - Самара» стала 18-летняя Светлана Ратманова

Титул «Мисс Русское Радио - Самара» в 2015 году завоевала 18-летняя студентка Самарского строительного колледжа Светлана Ратманова. «Оптимистка, комсомолка и просто красавица», - так девушка представила себя, когда подала заявку на участие в конкурсе. На сайте телерадиокомпании «ТЕРРА» за Светлану 
16 апреля 2015, 01:15
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