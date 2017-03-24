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Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио" в Самаре объявляют отборочный тур международного конкурса "Мисс Русское Радио"
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7 февраля 2017, 05:51
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«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун
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30 января 2017, 11:13
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Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото
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23 января 2017, 05:38
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Тольяттинка поборется за титул самой красивой татарки мира, есть фото
Сегодня, 3 сентября, в Челябинске состоится международный конкурс «Татар кызы - 2016» (Татарочка). Участие в нем примут 14 красавиц данной национальности из России, Латвии и Казахстана.
Как передает портал «Вслух.ру», Тюменскую область на конкурсе представит уроженка Тольятти, победительница …
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3 сентября 2016, 04:33
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«Крылья Советов» выбрали лучших девушек Самары
В Самаре объявили 12 финалисток конкурса «Мисс Крылья Советов – 2016». По итогам голосования болельщиков были отобраны 24 девушки. Затем финалисток выбрали футболисты.
Победительницу определят 10 июля в клубе «Звезда». Там состоится дефиле, кроме того, девушки продемонстрируют свои творческие способности и …
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6 июля 2016, 10:19
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Мисс «Русское Радио - Самара» получила в Москве новый титул
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17 июня 2015, 11:39
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«Мисс Русское Радио - 2015»: голосуем за Светлану Ратманову из Самары!
Стартовало интернет-голосование за «Мисс Русское Радио - 2015». За почетное звание от любимой радиостанции борются самые привлекательные, утонченные и обаятельные девушки со всей России. Всего участвует 28 конкурсанток. Самару представляет Светлана Ратманова (на фото). Проголосовать за неё можно на сайте …
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28 мая 2015, 11:53
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«Мисс Русское Радио - Самара» стала 18-летняя Светлана Ратманова
Титул «Мисс Русское Радио - Самара» в 2015 году завоевала 18-летняя студентка Самарского строительного колледжа Светлана Ратманова. «Оптимистка, комсомолка и просто красавица», - так девушка представила себя, когда подала заявку на участие в конкурсе. На сайте телерадиокомпании «ТЕРРА» за Светлану …
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16 апреля 2015, 01:15