Модель Юлиана Королькова, которая несколько лет проживала в Самарской области, в Тольятти, и окончила там школу, представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2017», который проходит на Филиппинах.
«Тольятти большой привет с любовью! Я очень тепло отношусь к этому городу!» - передает слова красавицы портал tltgorod.ru.
Конкурс «Мисс Вселенная – 2017» состоится 30 января.
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