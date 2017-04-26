В ночь на 26 апреля в самарскую больницу доставили двух молодых мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, одному пуля попала в плечо, другой ранен в живот и в области сердца. Возраст пострадавших - 26 и 27 лет. Медики передали информацию в полицию.
По данным силовиков, мужчин расстреляли на 9-й просеке. Они приехали на встречу с неким молодым человеком для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, связанную с их общей знакомой. Словесные разборки закончились стрельбой. Злоумышленник начал палить по оппонентам из охотничьего карабина.
Подозреваемый, 25-летний парень, задержан. В содеянном признался полностью. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Установлено, что карабин принадлежит родственнику подозреваемого, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
|
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
|
25 апреля 2017, 05:07
|
В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты
|
25 апреля 2017, 10:06
|
В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга
В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности …
|
5 апреля 2017, 11:13
|
На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело
В Куйбышевском районе Самары в выходные произошла перестрелка. По данным МВД, 1 апреля полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемых в серии поджогов автотранспорта. Один из них начал стрелять из травматического оружия по оперативникам и ранил двоих. Полицейские открыли ответный огонь, …
|
3 апреля 2017, 12:21
|
В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона
|
3 апреля 2017, 10:40
|
В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице
|
28 марта 2017, 12:51
|
В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба
|
13 марта 2017, 03:26
|
Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус
Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
|
23 декабря 2016, 11:27
|
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды
|
30 ноября 2016, 10:25