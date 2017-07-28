8
17
14
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P   .d8888b.   888888888             8888888888   d888    888b    888 
       d88P   d88P  Y88b  888                   888         d8888    8888b   888 
      d88P    888    888  888                   888           888    88888b  888 
     d88P     888         8888888b.    .d8888b  8888888       888    888Y88b 888 
    d88P      888              "Y88b  d88P"     888           888    888 Y88b888 
   d88P       888    888         888  888       888           888    888  Y88888 
  d88P        Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b.     888           888    888   Y8888 
 d8888888888   "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888P  888         8888888  888    Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.

«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 
28 июля 2017, 03:19
Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов

Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов

Стало известно, какие препараты были введены пятилетнему мальчику, который скончался в частной клинике во время приема у стоматолога. В вену ему ввели атропинсупрастин, преднизалон, листенон и пропофол, а через маску — севоран, и медики говорят, что это нормальная практика, которая 
28 июля 2017, 02:38
Под Самарой нашли оставленную кем-то жизнь

Под Самарой нашли оставленную кем-то жизнь

В Красноярском районе спасен новорожденный малыш, найденный прямо на улице. Это случилось в селе Малая Царевщина. Младенец, завернутый в махровое полотенце, лежал у дерева, в 70 метрах от дороги. В четверг. 27 июля, около восьми утра его обнаружил местный житель, 
27 июля 2017, 02:58
Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?

Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?

В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

26 июля 2017, 12:47
Одинокая девушка из Самары вошла в топ самых сексуальных в России

Одинокая девушка из Самары вошла в топ самых сексуальных в России

Объявлены предварительные результаты конкурса Miss Maxim 2017. В десятку самых сексуальных девушек страны попала жительница Самары Алена Елизарова. В блиц-опросе саму себя она презентовала так: «спортсменка, комсомолка и просто красавица». Отметила, что пока что одинока. В 2014 году завоевала золотую 
20 июля 2017, 04:25
В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на 

13 июля 2017, 01:43
Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек

Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек

Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей 

4 июля 2017, 03:35
Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео

Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео с авторегистратора с таким описанием: "Из маршрутки (номер установить не удалось) на ул. Мира выпала или помогли выйти заранее девушке. К сожалению, качество записи не очень, детали происшествия рассмотреть сложно. Однако 
30 июня 2017, 05:21
В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская 

29 июня 2017, 05:39
Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

В среду, 21 июня, в Самаре на улице Партизанской произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя. Очевидец опубликовал в социальной сети фото с места происшествия. Сообщается, что пешеход пересекал дорогу в неположенном месте, а водитель, видимо не успел 
21 июня 2017, 11:19
Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Стали известны новые подробности ЧП в поселке Маяк в Новокуйбышевске. Тело новорожденного следователи нашли во дворе частного дома на улице Калинина. Младенца закопали рядом с уличным туалетом. По версии следствия, это сделала его собственная мать. Следователям она рассказала, что родила 

18 мая 2017, 08:20
19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

Суд вынес приговор матери, убившей своего новорожденного ребенка. Преступление было совершено весной 2016 года в Клявлинском районе, сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Перед судом предстала 19-летняя девушка. Следствием установлено, что в ночь на 19 марта она родила девочку. 

27 сентября 2016, 05:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна