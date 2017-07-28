Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.



«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. … Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улицежитель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась.