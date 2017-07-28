В отношении 21-летней девушки, новорожденного ребенка которой нашли на улице в селе Малая Царевщина, завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Как уже сообщала «ТЕРРА», малышку нашел прохожий, когда гулял с собакой. Ребенок плакал. Его передали медикам. По словам врачей, сейчас здоровье и жизнь младенца вне опасности.
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Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице
Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.
«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. …
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28 июля 2017, 03:19
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Новое о гибели малыша в самарской клинике: ребенку ввели 6 препаратов
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28 июля 2017, 02:38
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Под Самарой нашли оставленную кем-то жизнь
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27 июля 2017, 02:58
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Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?
В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности …
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26 июля 2017, 12:47
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Одинокая девушка из Самары вошла в топ самых сексуальных в России
Объявлены предварительные результаты конкурса Miss Maxim 2017. В десятку самых сексуальных девушек страны попала жительница Самары Алена Елизарова. В блиц-опросе саму себя она презентовала так: «спортсменка, комсомолка и просто красавица». Отметила, что пока что одинока. В 2014 году завоевала золотую …
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20 июля 2017, 04:25
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В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке
Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.
Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на …
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13 июля 2017, 01:43
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Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек
Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей …
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4 июля 2017, 03:35
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Из тольяттинской маршрутки выкинули пассажирку, есть видео
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео с авторегистратора с таким описанием: "Из маршрутки (номер установить не удалось) на ул. Мира выпала или помогли выйти заранее девушке. К сожалению, качество записи не очень, детали происшествия рассмотреть сложно. Однако …
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30 июня 2017, 05:21
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В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская …
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29 июня 2017, 05:39
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Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку
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21 июня 2017, 11:19
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Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом
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18 мая 2017, 08:20
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19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области
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27 сентября 2016, 05:09