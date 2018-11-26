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Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)

Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)

У нас есть реальная тачка, и она может стать твоей!
 

Сними короткое видео за рулем воображаемой машины и загрузи его до 22 декабря на сайт dfm.ru !
 

Из 8 полуфиналистов – авторов самых классных роликов – мы выберем 2 финалистов.

6 декабря 2017, 04:39
Телерадиокомпания ТЕРРА и радиостанция «DFM» наградили победительницу ежегодного конкурса

Телерадиокомпания ТЕРРА и радиостанция «DFM» наградили победительницу ежегодного конкурса "Мисс бикини"

В финале состязания развернулась нешуточная борьба. Наибольшее, но при этом одинаковое количество голосов набрали две девушки - Евгения Давыдова и Яна Скопцова. Поэтому организаторы конкурса приняли решение продлить голосование за финалисток еще на 5 дней.
В итоге победительницей конкурса "Мисс 

19 сентября 2017, 06:03
Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет: конкурс «МИСС БИКИНИ 2017». Покажи свою фотку в бикини всем! Регистрируйся на нашем сайте и отправляй заявку прямо сейчас! Нужно успеть до 10 августа – в этот день стартует голосование. Подведение итогов состоится 11 сентября. 
10 июля 2017, 05:24
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2017, 12:50
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