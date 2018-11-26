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Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)
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6 декабря 2017, 04:39
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Телерадиокомпания ТЕРРА и радиостанция «DFM» наградили победительницу ежегодного конкурса "Мисс бикини"
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19 сентября 2017, 06:03
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Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!
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10 июля 2017, 05:24
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
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7 мая 2017, 12:50