Потерявшегося за городом малыша приютили в Самарском зоопарке В Самарском зоопарке появился новый питомец – детеныш косули. Его нашли за городом в лесу около Нового Буяна. Люди решили, что малыш потерялся и взяли его с собой. Зоологи говорят, что делать этого не следовало. «Самка косули часто оставляет своего …