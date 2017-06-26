Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
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В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты
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26 июня 2017, 03:46
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В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака
В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».
Пострадавшему …
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26 июня 2017, 10:44
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Потерявшегося за городом малыша приютили в Самарском зоопарке
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22 июня 2017, 02:09
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Пиросомы атаковали США: На западном побережье нашествие таинственных светящихся существ
В Соединенных Штатах, в частности на побережье Калифорнии, отмечено огромное число загадочных светящихся существ, которые ученым напоминают некие трубки. По словам экспертов, ранее ничего подобного в этих краях они не наблюдали.
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19 июня 2017, 03:27
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В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан
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18 июня 2017, 03:40
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Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика
Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить …
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16 мая 2017, 07:01
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В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак
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26 марта 2017, 01:50
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01