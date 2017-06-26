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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты

В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты

В Самарском зоопарке появился новый питомец – одна из самых маленьких обезьянок в мире игрунка обыкновенная. Средняя длина тела взрослых особей 185-188 сантиметров, а вес – примерно 250 граммов. Малыша, появившегося на свет 26 февраля 2017 года, привезли в Самару 

26 июня 2017, 03:46
В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».

Пострадавшему 
26 июня 2017, 10:44
Потерявшегося за городом малыша приютили в Самарском зоопарке

Потерявшегося за городом малыша приютили в Самарском зоопарке

В Самарском зоопарке появился новый питомец – детеныш косули. Его нашли за городом в лесу около Нового Буяна. Люди решили, что малыш потерялся и взяли его с собой. Зоологи говорят, что делать этого не следовало.  

«Самка косули часто оставляет своего 

22 июня 2017, 02:09
Пиросомы атаковали США: На западном побережье нашествие таинственных светящихся существ

Пиросомы атаковали США: На западном побережье нашествие таинственных светящихся существ

В Соединенных Штатах, в частности на побережье Калифорнии, отмечено огромное число загадочных светящихся существ, которые ученым напоминают некие трубки. По словам экспертов, ранее ничего подобного в этих краях они не наблюдали.
Светящимися созданиями могут оказаться пиросомы, которых также именуют огнетелками. 

19 июня 2017, 03:27
В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

Жители Автограда, проживающие по улице Свердлова в районе 1-го квартала, опасаются за себя и безопасность своих детей. Всему виной стала стая бездомных собак, которые обосновались в районе пару недель назад.

По словам горожан, эти собаки очень агрессивные, постоянно грызутся 
18 июня 2017, 03:40
Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
 
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить 
16 мая 2017, 07:01
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

Вчера, 25 марта, в Самаре на площади Героев 21 Армии прошел митинг в защиту животных. На него пришли зоозащитники, активисты городских приютов и просто неравнодушные жители областного центра.

Митингующие собирали подписи на имя Президента РФ и председателя Госдумы с 
26 марта 2017, 01:50
В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, 
14 марта 2017, 05:01
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