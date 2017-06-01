Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью журналистам рассказал президент компании Николя Мор. Впрочем, он отметил, что этот вопрос пока только обсуждается.
Отметим, при предыдущем руководителе, Бу Андерсоне, на заводе сократили более 7000 человек. А если считать за последние 10 лет, численность сотрудников предприятия снизилась больше чем наполовину. Сейчас там работает около 44 тысяч человек.
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