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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Поделят деньги: на АвтоВАЗе распределят прибыль

Поделят деньги: на АвтоВАЗе распределят прибыль

Совет директоров «АвтоВАЗа» назначил на 30 июня общее годовое собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос «Распределение прибыли, в том числе и выплата дивидендов, по результатам 2016 отчетного года», говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Подробности не раскрываются. 

30 мая 2017, 04:27
Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)

Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)

Недавно житель Тольятти разместил объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2103 на портале Auto.ru. На первый взгляд ничего необычного, но цена, которую автомобилист запросил за машину - 3,5 млн рублей.

«Тройка» была выпущена в декабре 1979 года, окрас ее кузова имеет 
24 мая 2017, 11:12
Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки 

22 мая 2017, 12:45
Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
 
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре 

12 мая 2017, 11:31
Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа

Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа

В Евросоюзе резко подскочили продажи автомобилей Lada. По итогам первого квартала 2017-го АвтоВАЗ сумел реализовать европейцам 1142 новые машины. Это на 63 процента больше, чем за тот же период годичной давности, информирует «Автостат».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в этом году продажи 

20 апреля 2017, 12:55
АвтоВАЗ отправит на Кубу 300 автомобилей Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ отправит на Кубу 300 автомобилей Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ планирует в мае поставить на Кубу тестовую партию из 300 легковых автомобилей Lada, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Сейчас руководство компании обсуждает подробности с кубинским минтрансом. Куба получит две модели - Vesta и Largus. Они будут использоваться таксомоторными, 

13 марта 2017, 02:59
Lada Vesta Cross в кузове универсал будет стоить примерно 800 тысяч рублей

Lada Vesta Cross в кузове универсал будет стоить примерно 800 тысяч рублей

Об этом заявил в интервью изданию «Колёса.ру» президент АвтоВАЗа Николя Мор. Новинка будет запущена в производство на ижевской площадке летом 2017 года. Концепт Vesta Cross впервые был представлен в августе на Московском автосалоне. Конструкция автомобиля предусматривает увеличенный клиренс и более крупные 

21 декабря 2016, 02:47
В ноябре продажи автомобилей Lada на 18% превысили показатели аналогичного месяца 2015 года

В ноябре продажи автомобилей Lada на 18% превысили показатели аналогичного месяца 2015 года

Об этом губернатору Николаю Меркушкину в ходе рабочей встречи рассказал президент "АвтоВАЗа" Николя Мор. Он также сообщил, что по итогам 10 месяцев реализация моделей тольяттинского завода выросла почти на 2%. Стороны обсудили взаимодействие АвтоВАЗа с поставщиками автокомпонентов - некоторые из 

30 ноября 2016, 03:29
С 2015 года выпуск Lada Granta будет полностью переведен из Ижевска в Тольятти

С 2015 года выпуск Lada Granta будет полностью переведен из Ижевска в Тольятти

Глава АвтоВАЗа Бу Инге Андерссон принял решение о полном переводе с 2015 года из Ижевска на тольяттинскую площадку производства модели Lada Granta. Данная мера поможет смягчить возможную социально-психологическую напряжённость в связи с предстоящими осенью сокращениями на автогиганте. По сообщению федеральных 

11 июня 2014, 12:26
Николая Меркушкина заверили, что сокращений на заводе «Пластик» не будет

Николая Меркушкина заверили, что сокращений на заводе «Пластик» не будет

Сокращения персонала на заводе «Пластик» в Сызрани не будет. Наоборот, в марте объявят набор новых специалистов, которых займут в производстве композитных материалов и в энергетическом проекте. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным заявил председатель совета директоров 

12 февраля 2014, 04:09
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