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На Московском шоссе столкнулись фура и "четырнадцатая"
В минувшую субботу в Красноглинском районе города Самара на 19-м км Московского шоссе столкнулись фура и вазовская "четырнадцатая".
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12 ноября 2017, 10:11
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В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»
Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. …
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12 ноября 2017, 03:50
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В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути
Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали …
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11 ноября 2017, 04:30
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В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса
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10 ноября 2017, 08:31