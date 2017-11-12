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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

На Московском шоссе столкнулись фура и

На Московском шоссе столкнулись фура и "четырнадцатая"

В минувшую субботу в Красноглинском районе города Самара на 19-м км Московского шоссе столкнулись фура и вазовская "четырнадцатая".
В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля, он получил черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, сейчас его состояние 

12 ноября 2017, 10:11
В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. 
12 ноября 2017, 03:50
В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали 
11 ноября 2017, 04:30
В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре произошло ДТП: столкнулись автобус №67 и грузовой автомобиль. Это случилось на Московском шоссе в районе 18 километра рядом с ТЦ «Московский».

Есть пострадавший – пассажир автобуса, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, в результате столкновения было разбито окно автобуса 

10 ноября 2017, 08:31
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