Редкие металлические изделия найдены российскими исследователями близ бухты Муравьиная под Владивостоком. На этой территории находилось поселение так называемой Янковской археологической культуры, распространенной в Приморье в IX-V веках до нашей эры.
Артефакты обнаружили специалисты Дальневосточного федерального университета.
В одном из 18 жилищ найден нож, доисторические рыболовные принадлежности из железа и многое другое. Все это относится к первому тысячелетию до н.э.. По словам специалистов, артефакты можно считать самыми древними металлическими изделиями, которые были обнаружены на юге Дальнего Востока.
Теперь эксперты будут исследовать находки. В результате они рассчитывают получить новую информацию об эпохе зарождения культуры металла в этих краях.
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