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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников

Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников

Законопроект о предельном возрасте для руководителей государственных медицинских организаций, а также их заместителей народные избранники приняли в первом чтении. Эта инициатива аналогична ситуации с регулированием работы ректоров вузов.
В Госдуме предлагают ограничить возраст медиков, которые могут занимать руководящие должности. По 

15 июня 2017, 10:16
В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» 

14 июня 2017, 02:35
Доступ к казне ограничат?

Доступ к казне ограничат?

Российский минфин всерьез задумался о том, чтобы ограничить доступ к казне для широкого круга депутатов госдумы и сенаторов. Ведомство опубликовало законопроект, согласно которому к перераспределению денег будут допускаться всего 7 народных избранников и столько же членов Совета Федерации. Есть мнение, 

14 июня 2017, 12:10
В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

Новый законопроект может изменить санкции для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи. Речь идет о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет или лишении свободы на срок до 4 лет.
Комитет по госстроительству Госдумы собирается рекомендовать принять 

14 июня 2017, 08:22
Зеленый свет для tax free: одобрен законопроект о введении системы в России

Зеленый свет для tax free: одобрен законопроект о введении системы в России

Законопроект о введении в Российской Федерации системы tax free одобрен комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства России.
Проект закона был внесен Минфином. Он подразумевает, что граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, 

14 июня 2017, 07:25
В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В Госдуме предложили пожизненно лишать права на владение оружием за его ношение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас санкция за это составляет всего от одного до двух лет. Депутаты также намерены рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение 

13 июня 2017, 12:35
Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Минкульт в настоящее время работает над законопроектом, предполагающем ограничение количества показов одних и тех же кинофильмов в течение дня. Документ оговаривает лимит, согласно которому одной и той же картине в расписании должно отводиться не более 35% от общего количества сеансов.

8 июня 2017, 10:11
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор

Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор

Новый закон о бытовых отходах даст возможность гражданам зарабатывать на реализации мусора. Соответствующие поправки рассмотрит Госдума.
Как отмечается, по мнению народных избранников, пришло время для получения выгоды от эффективного использования вторсырья. Домохозяйства без специальной лицензии смогут продавать мусор перерабатывающим компаниям. 

7 июня 2017, 03:35
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