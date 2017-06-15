Госдума приняла во втором чтении проект закона, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны. Согласно законопроекту, органы госохраны получат возможность безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, морскими и речными портами и рядом других объектов независимо от их форм собственности.
Документ подразумевает временное запрещение движения транспорта и пешеходов не только на улицах и дорогах, но и на трассах проезда объектов госохраны. Вместе с тем, ведомство будет составлять перечень грузов, запрещенных к провозу на охраняемые объекты.
Вместе с тем, в законопроекте говорится об обязательной дактилоскопии для работников ФСО. Основанием для отказа в приеме на службу будет судимость, употребление наркотиков и занятие предпринимательской деятельностью.
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