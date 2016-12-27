Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области Как сообщают источники в региональном Минфине, сейчас на федеральном уровне рассматривается предложение об изменении доли зачисления топливных акцизов с 12, как это происходило в 2016-м, до 38% в доход федерального бюджета. Впрочем, эта новация в проекте федерального бюджета пока не …