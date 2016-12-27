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«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Автоцентр

Автоцентр "Эхо" на улице Дзержинского в Самаре могут оштрафовать на 100 с лишним тысяч рублей

Крупнейший дилер автомобилей Jeep, FIAT, Ravon, Ssang Yong и УАЗ нарушил земельное законодательство - сообщили в областном Управлении Росреестра.
Специалисты службы провели административное обследование объекта. Автосалон занимает территорию в 5 000 квадратных метров, которую разрешается использовать для размещения складов и 

7 декабря 2016, 04:58

"Быстроденьги" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за мелкий шрифт

Как уже сообщала ТЕРРА, Самарское УФАС обвиняет микрофинансовую организацию в нарушении "закона о рекламе". Сообщается, что компания разместила рекламу займов на фасаде жилого дома на улице Победы. Часть информации напечатана мелким, затрудняющим её восприятие шрифтом. Антимонопольщики решили, что это может 

2 декабря 2016, 05:18
Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.
Сегодня в Куйбышевской транспортной прокуратуре прошло совещание по взаимодействию таможни, налоговой и правоохранительных органов для повышения эффективности этой работы. Эксперты отмечают, что раньше вывод денег за 

25 ноября 2016, 04:06
Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области

Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области

Как сообщают источники в региональном Минфине, сейчас на федеральном уровне рассматривается предложение об изменении доли зачисления топливных акцизов с 12, как это происходило в 2016-м, до 38%  в доход федерального бюджета. Впрочем, эта новация в проекте федерального бюджета пока не 

17 ноября 2016, 04:52
Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей

Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей

Как заявил министр финансов Самарской области Сергей Кандеев, секвестр доходов может произойти после изменений принципов наполнения федерального бюджета на будущий год. В частности, в соответствии с уже принятыми решениями, проектом бюджета, внесенного в Госдуму, сокращается доход от налога на прибыль, 

14 ноября 2016, 04:49
Росреестр оштрафовал жителей Самарской области на 23,5 млн. рублей

Росреестр оштрафовал жителей Самарской области на 23,5 млн. рублей

Такова сумма взысканий за 10 месяцев 2016 года. Санкции наложены на граждан и предпринимателей, нарушивших земельное законодательство.
Как уже сообщала "ТЕРРА", в регионе выявлено более 1000 фактов самовольного захвата земель. Нарушители часто используют занятые участки для возведения жилых домов, коммерческих 

11 ноября 2016, 06:41
Депутатов Госдумы будут штрафовать за прогулы

Депутатов Госдумы будут штрафовать за прогулы

Такое решение, посовещавшись, приняли сами народные избранники. Соответствующие поправки в ближайшее время внесут в регламент работы нижней палаты федерального собрания. За отсутствие на пленарном заседании без уважительных причин у депутатов будут вычитать из зарплаты одну шестую ее часть. Если сейчас 

10 ноября 2016, 02:18
В России могут ввести пособие на бедность

В России могут ввести пособие на бедность

В федеральном Министерстве финансов предложили ввести в России пособие на бедность. Как заявила заместитель главы ведомства Татьяна Нестеренко, в финансовой поддержке больше всего нуждаются семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем.

Прежде чем проводить новый вид льготы, нужно 

28 октября 2016, 01:55
Минфин рассказал про законопроект о введении налога на банковские вклады

Минфин рассказал про законопроект о введении налога на банковские вклады

Замминистра финансов заявил о том, что законопроект о введении налога на банковские вклады разрабатываться не будет.  Ранее Алексеем Моисеевым была проанонсирована  возможность такого нововведения.  Мера рассматривалась как средство  пополнения российского бюджета.
По словам Алексея Моисеева, правительство РФ  в настоящее время 

27 октября 2016, 12:25
Суррогатная валюта биткоин растет самыми быстрыми темпами с момента своего создания в 2009 году

Суррогатная валюта биткоин растет самыми быстрыми темпами с момента своего создания в 2009 году

С мая по июль ее курс вырос практически в 2 раза и сейчас составляет 640 долларов США. В пересчете на рубли это 42 тысячи. Эти деньги никем не контролируются. А потому отечественная банковская система работать с подобными псевдовалютами не разрешает.

21 июля 2016, 10:46
Великобритания выходит из ЕС

Великобритания выходит из ЕС

Большинство мировых валют снижается к доллару после объявления предварительных результатов голосования по выходу Великобритании из Европейского Союза. Итоги официально не подведены, однако уже понятно, что представители лагеря евроскептиков одержали победу. Такого результата практически никто не ожидал. Фунт рухнул до 30-летнего 

24 июня 2016, 02:15
Самую дешевую валюту в мире назвали экономисты Deutsche Bank

Самую дешевую валюту в мире назвали экономисты Deutsche Bank

Deutsche Bank распространил информацию, что наиболее «дешевой» валютой в настоящее время, по суждению германских экспертов, считается польский злотый. Специалисты говорят, что он недооценен примерно на 10%. В перспективе, утверждают аналитики, его рост обещает быть стабильным, но на данный момент злотый 

23 мая 2016, 02:31
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