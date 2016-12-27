Минфин предложил увеличить штрафы для бизнесменов за незаконные валютные операции. В ведомстве Антона Силуанова считают, что это поможет сделать борьбу с оттоком капитала еще более эффективной и не позволит валютным спекулянтам сознательно или ненамеренно влиять на курс рубля. За первую нелегальную транзакционную или конвертационную операцию чиновника или менеджера могут оштрафовать до 5 тысяч рублей. За повторное аналогичное деяние может последовать дисквалификация до 3 лет. Кроме того, в течение этого срока нарушителям будет запрещено регистрировать на свое имя новое юрлицо.
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Автоцентр "Эхо" на улице Дзержинского в Самаре могут оштрафовать на 100 с лишним тысяч рублей
Крупнейший дилер автомобилей Jeep, FIAT, Ravon, Ssang Yong и УАЗ нарушил земельное законодательство - сообщили в областном Управлении Росреестра.
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7 декабря 2016, 04:58
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"Быстроденьги" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за мелкий шрифт
Как уже сообщала ТЕРРА, Самарское УФАС обвиняет микрофинансовую организацию в нарушении "закона о рекламе". Сообщается, что компания разместила рекламу займов на фасаде жилого дома на улице Победы. Часть информации напечатана мелким, затрудняющим её восприятие шрифтом. Антимонопольщики решили, что это может …
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2 декабря 2016, 05:18
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Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж
Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.
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25 ноября 2016, 04:06
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Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области
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17 ноября 2016, 04:52
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Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей
Как заявил министр финансов Самарской области Сергей Кандеев, секвестр доходов может произойти после изменений принципов наполнения федерального бюджета на будущий год. В частности, в соответствии с уже принятыми решениями, проектом бюджета, внесенного в Госдуму, сокращается доход от налога на прибыль, …
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14 ноября 2016, 04:49
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Росреестр оштрафовал жителей Самарской области на 23,5 млн. рублей
Такова сумма взысканий за 10 месяцев 2016 года. Санкции наложены на граждан и предпринимателей, нарушивших земельное законодательство.
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11 ноября 2016, 06:41
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Депутатов Госдумы будут штрафовать за прогулы
Такое решение, посовещавшись, приняли сами народные избранники. Соответствующие поправки в ближайшее время внесут в регламент работы нижней палаты федерального собрания. За отсутствие на пленарном заседании без уважительных причин у депутатов будут вычитать из зарплаты одну шестую ее часть. Если сейчас …
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10 ноября 2016, 02:18
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В России могут ввести пособие на бедность
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28 октября 2016, 01:55
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Минфин рассказал про законопроект о введении налога на банковские вклады
Замминистра финансов заявил о том, что законопроект о введении налога на банковские вклады разрабатываться не будет. Ранее Алексеем Моисеевым была проанонсирована возможность такого нововведения. Мера рассматривалась как средство пополнения российского бюджета.
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27 октября 2016, 12:25
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Суррогатная валюта биткоин растет самыми быстрыми темпами с момента своего создания в 2009 году
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21 июля 2016, 10:46
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Великобритания выходит из ЕС
Большинство мировых валют снижается к доллару после объявления предварительных результатов голосования по выходу Великобритании из Европейского Союза. Итоги официально не подведены, однако уже понятно, что представители лагеря евроскептиков одержали победу. Такого результата практически никто не ожидал. Фунт рухнул до 30-летнего …
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24 июня 2016, 02:15
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Самую дешевую валюту в мире назвали экономисты Deutsche Bank
Deutsche Bank распространил информацию, что наиболее «дешевой» валютой в настоящее время, по суждению германских экспертов, считается польский злотый. Специалисты говорят, что он недооценен примерно на 10%. В перспективе, утверждают аналитики, его рост обещает быть стабильным, но на данный момент злотый …
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23 мая 2016, 02:31