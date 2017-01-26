Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
В результате этой аварии в стационар с многочисленными серьезными травмами, в том числе головы, попали 20-летний мужчина и 32-летняя женщина. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно предварительным сведениям, водитель «ВАЗа» не рассчитал безопасное расстояние и допустил столкновение с «ГАЗелью». Последняя в результате вылетела в кювет и перевернулась.
В итоге различные травмы получили пассажиры легковой машины. Сейчас правоохранители ведут проверку, по результатам которой должно появиться процессуальное решение.
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