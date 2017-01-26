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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В 
26 января 2017, 10:47
В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.

Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной 
25 января 2017, 02:09
Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

В среду, 25 января, в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, произошедшего в Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина. Судя по снимку и комментариям пользователей, в аварию попала вазовская «шестерка».

«Пьяный водитель вылетел на обочину», - сообщил 
25 января 2017, 09:05
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

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24 января 2017, 12:21
На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
Как сообщают региональные информагентства, водитель иномарки оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Автобус следовал по 

24 января 2017, 11:46
В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.  

По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний 
23 января 2017, 01:26
На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
Авария произошла около одиннадцати часов дня на 18 км автодороги Бижбуляк-Аитово-граница Оренбургской области. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой на 

20 января 2017, 03:21
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