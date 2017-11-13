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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

«Русское Радио» отмечает день рождения!

«Русское Радио» отмечает день рождения!

Сегодня, 2 августа, «Русское Радио» – самая народная и любимая радиостанция нашей страны отмечает день рождения!  «Русское Радио» – самый узнаваемый и любимый миллионами слушателей бренд. «Русское Радио» слушают в более чем 3100 городах нашей страны и мира! «Русское Радио» 
2 августа 2017, 06:01
Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.

Вы 
16 июня 2017, 06:01
Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Любишь петь и слушаешь радиостанцию "Русское Радио"?
Тогда сними на телефон видео о том, как ты подпеваешь звездам «Русского Радио», и прими участие в конкурсе #поюнарусском!
 
1. С 1 по 29 июня выложи видео в любой соцсети: «ВКонтакте», Facebook 

2 июня 2017, 05:43
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2017, 12:50
«Золотой граммофон – 2014»: итоги и фото

«Золотой граммофон – 2014»: итоги и фото

Самые популярные российские исполнители получили от «Русского Радио» 28 «Золотых граммофонов». Таковы итоги самой масштабной и авторитетной в России церемонии награждения звезд музыкального шоу-бизнеса в 2014 году.  
 
2 декабря 2014, 03:57
«Русское Радио» наградило победителей «Золотого граммофона – 2014»

«Русское Радио» наградило победителей «Золотого граммофона – 2014»

В Москве в минувшие выходные завершилось награждение звезд отечественного музыкального шоу-бизнеса «Золотой граммофон – 2014». Церемонию уже в 19-й раз в Кремле провело «Русское Радио».
 
По традиции, шоу началось с выхода звезд на синюю дорожку. Филипп Киркоров и Сергей Зверев пришли 
1 декабря 2014, 06:29
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