Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»! одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.



Вы … На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.Вы