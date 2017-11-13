12 ноября в столице России на сцене Государственного Кремлевского Дворца во время церемонии вручения известной музыкальной премии рэпер Баста (Василий Валкуленко) был награжден своим первым “Граммофоном” за песню “Выпускной” (или "Медлячок"). И именно этим хитом было закончено престижное мероприятие в Москве.
Свыше 20 недель песне удалось удержаться в хит-параде “Русского Радио”. Ценным призом российский рэпер уже успел похвалиться в своем “Инстаграме”:
“Спасибо всем за поддержку!” – написал слова благодарности музыкант своим слушателям. Поклонники в ответ в комментариях поздравили Басту и предложили его сделать народным артистом, так как "Вася имеет народную любовь" по всей стране!
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